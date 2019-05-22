До 31 мая в Ланта-Банке действует акция для предпринимателей «Весенний старт»

С 1 апреля 2019 года офисы Ланта-Банка в Красноярске, Иркутске, Усть-Нере, Бодайбо и Алдане предлагают новым клиентам бесплатное открытие и обслуживание расчетных счетов в рублях, а также бесплатное подключение интернет-банка. Предложение действует для юридических лиц и ИП.

Клиенты, ставшие участниками акции «Весенний старт», смогут существенно сократить расходы на открытие счета в сравнении с обычными тарифами. И, как прежде, расчетные счета открываются в офисах Ланта-Банка за 30 минут — при наличии полного пакета документов.

Предложение действует до 31 мая 2019 года включительно. Акция не распространяется на предприятия, находящиеся в любой из стадий ликвидации или банкротства, а также на открытие специальных типов счетов. Прочие услуги банка оплачиваются по действующим тарифам.