Кредитный портфель Примсоцбанка по МСБ перешагнул 7-миллиардную отметку

Примсоцбанк сообщил, что по итогам апреля 2019 года размер кредитного портфеля по малому и среднему бизнесу составил более 7 миллиардов рублей. Прирост портфеля за последние 12 месяцев составил порядка 1,2 миллиардов рублей, превзойдя результаты предыдущего периода более чем в 2,4 раза.

— Мы постоянно совершенствуем наши продукты и создаём новые предложения, отвечающие требованиям бизнеса, что значительно повышает объёмы продаж кредитных продуктов. Увеличивается число наших постоянных клиентов-партнеров, к целям и требованиям которых мы всегда подходим индивидуально, — рассказывает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Например, недавно мы дали индивидуальным предпринимателям возможность рефинансировать потребительские кредиты на условиях бизнес-кредитования, запустили новый бизнес-овердрафт, предусматривающий 10 дневный беспроцентный период.

Также, по итогам 2018 года Примсоцбанк занял 9 место в рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт» по объёму кредитования малого и среднего бизнеса, поднявшись на 17 позиций по сравнению с предыдущим периодом.

В банке отмечают, что самой популярной целью получения кредитов в этом году традиционно является пополнение оборотных средств. Помимо этого, активным спросом пользуются инвестиционные кредиты и кредиты на приобретение недвижимости, а также рефинансирование действующих кредитов других банков.

На данный момент Примсоцбанк реализует более десятка кредитных программ для малого и среднего бизнеса. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.