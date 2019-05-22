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Ultracard Связь-Банка вошла в топ-5 дебетовых карт с максимальной доходностью

22 мая 2019

Ultracard Связь-Банка вошла в топ-5 дебетовых карт с максимальной доходностью, по версии портала Банки.ру. Дебетовая карта Ultracard Связь-Банка удостоилась почетного места в рейтинге аналогичных предложений банков благодаря начислениям на остаток до 5% годовых и кешбэком за покупки до 10%.   

Эксперты Банки.ру проанализировали карты с кешбэком или бонусами, а также начислением процентов на остаток и подсчитали, какую выгоду получит клиент при расчетах в течение месяца дебетовыми банковскими картами. Доходность рассчитывалась исходя из суммы процентов на остаток средств на карточном счете за месяц, величины вознаграждения по программе лояльности и стоимости обслуживания карты.


/ СИА /
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