Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» открылась 21 мая в Сибэкспоцентре

21 мая начала свою работу специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ». Мероприятие собрало компании, которые на одной площадке все дни выставки будут проводить консультации, встречи и переговоры и представлять всем гостям выставки самые высокотехнологичные достижения в энергетической отрасли.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступил губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко: «Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» освещает важнейшие вопросы энергосбережения, которые являются ключевыми для экономики Приангарья и России в целом. Сегодня к нам прибыла многочисленная делегация наших коллег из Германии – представители различных немецких фирм, которые уже являются производителями всего того, что мы используем у нас. Надеюсь, что есть и те, кто готов вложить свои инвестиции в развитие наших компаний. Пусть выставка для каждого участника станет толчком к новым профессиональным рубежам».



Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Соболь Алексей Иванович отметил: «Сегодня на выставке помимо отечественных производителей присутствует и большая зарубежная делегация, и те встречи, которые здесь состоятся, несомненно покажут наличие большого обоюдного интереса. Я надеюсь, что контакты, которые сегодня завяжутся между нашими региональными предпринимателями и представителями зарубежных компаний, принесут пользу обеим сторонам».

Поздравил с открытием выставки и исполнительный директор Российско-германской внешнеторговой палаты (Deutsch-Russische Auslandshandelskammer) Кристиан Хартен: «Наша Российско-германская внешнеторговая палата имеет 900 компаний, в том числе 160 российских. Мы представляем интерес немецкой экономики в России, а также интерес наших партнеров за рубежом. Тема энергоэффективности и ЖКХ является важнейшей. Я очень благодарен организаторам Сибэкспоцентра за приглашение делегации в Иркутск, чтобы немецкие компании с разными видами деятельности и направлений смогли продемонстрировать свои достижения. Здесь организации могут обменяться опытом и наладить дальнейшие контакты».

Со словами благодарности выступил генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов Андрей Геннадьевич: «Я знаю, насколько насыщена деловая программа выставок в этом году, ожидается много важных и полезных мероприятий. Хочу поблагодарить всех тех, с кем мы делаем и собираемся продолжать развивать эту выставку. Отдельные слова благодарности выражаю нашим немецким друзьям и представителям Российско-германской внешнеторговой палаты. Все процессы, которые начались сегодня, будут продолжаться и развиваться. Объявляю выставку открытой!»

Ключевым деловым событием выставки стал круглый стол «Современные тенденции рынков переработки ТКО», организованный при поддержке Российско-германской внешнеторговой палаты. Мероприятие, по приглашению «Сибэкспоцентра», посетила большая делегация представителей 15 германских компаний, работающих в сфере переработки мусора, энергосбережения, водоочистки и т.д. Зарубежные специалисты презентовали свою деятельность, рассказали о современных технологиях, о правовых аспектах реформирования законодательства в области мусоропереработки и водоочистки, об автоматизации и цифровизации объектов, а также сделали акцент на привлечении инвестиций в отрасль сортировки и переработки ТБО и на специфике применения компостирующих систем в России. Профиль немецких компаний включает в себя производство электрических отопительных систем для общественных и промышленных объектов, систему анализа качества воды, компоненты для дозировки жидкостей, решения для водоподготовки и обеззараживания воды, системы промышленного кондиционирования, защиту от импульсных перенапряжений, насосное оборудование для бытового применения и многое другое.

Параллельно с круглым столом были успешно проведены В2В встречи немецкой делегации с представителями крупных промышленных компаний города Иркутска, на которых завязались крепкие деловые отношения и были намечены дальнейшие планы. Исполнительным директором Российско-германской внешнеторговой палаты (Deutsch-Russische Auslandshandelskammer) Кристианом Хартеном было отмечено: «Мы рады, что представители немецких компаний приехали на эту выставку, здесь они провели В2В переговоры, где обсудили первые проекты. Важно сказать, что каждая компания имеет свои знания и особенные возможности, и мы помогаем им найти связи с российскими компаниями, чтобы в дальнейшем контактировать и строить планы на будущее».

В этот же день состоялось пленарное заседание, организованное Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, на тему: «Повышение энергетической эффективности как основа развития региона». Спикерами было отмечено представление подходов министерства, направленных на повышение результативности при управлении администрированием государственной программы развития жилищно-комунального хозяйства.

На протяжении всех дней выставки «Энергоэффективность. ЖКХ» запланирована насыщенная деловая программа. На мероприятии буду подниматься такие темы, как: современные технологии очистки вод, энергоэффективность в жилищной в сфере и многое другое.

Посетить выставку можно во втором павильоне и на открытой площадке с 21 по 23 мая с 10 до 18 часов, 24 мая до 17 часов.