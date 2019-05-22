«Байкальская строительная неделя»: 21 мая начала работу крупнейшая выставка Сибэкспоцентра

21 мая открыла свои двери крупная специализированная выставка «Байкальская строительная неделя». Она развернулась на открытой площадке и в первом павильоне Сибэкспоцентра. Мероприятие насчитывает более ста компаний, которые занимаются строительством, отделкой, дизайном малоэтажных домов. Все дни выставки у посетителей есть уникальная возможность проконсультироваться со специалистами, выбрать строительный материал среди большого количества продукции и найти надежных подрядчиков. Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступил губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко: «Байкальская строительная неделя» за годы своего существования зарекомендовала себя как крупное профессиональное событие, которое в полной мере отражает реалии рынка строительных материалов. Эта выставка является эффективным событием для продвижения товаров на потребительском рынке региона и направлена на поддержку отечественного производителя. Пусть выставка 2019 года будет самым перспективным направлением всех составляющих строительного комплекса».

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Слово было предоставлено генеральному директору НО «Союз строителей Иркутской области» Бровко Виктору Александровичу: «По традиции уже в 24 раз на площадке Сибэкспоцентра ведущие строительные компании демонстрируют свои инновационные технологии, оборудование, новейшую современную продукцию. На сегодняшний день строительная выставка является одной из самых значимых. Я полагаю и надеюсь, что это мероприятие станет важным событием для всего строительного общества».

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Соболь Алексей Иванович отметил: «Пожалуй, выставка, которая связана со строительством, является одной из самых интересных мероприятий, которые проводятся в Сибэкспоцентре. Она притягивает большое внимание жителей региона. Любое развитие начинается со строительства, поэтому «Байкальская строительная неделя» очень важна. А, судя по количеству экспонентов и гостей, данная отрасль будет развиваться, так как для этого есть все основания».

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Со словами благодарности выступил генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Шаповалов Андрей Геннадьевич: «Я знаю, насколько насыщена деловая программа выставки в этом году, ожидается много важных и полезных мероприятий. Хочу поблагодарить всех тех, с кем мы делаем эту выставку и собираемся продолжать собирать ее. Все процессы, которые начались сегодня, будут продолжаться и развиваться. Объявляю выставку открытой!»

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Гостей и специалистов ожидает насыщенная деловая программа. В день открытия выставки состоялось обсуждение двух важных тем. Первая – панельная дискуссия «Строительная индустрия региона как основа успешной реализации региональных планов по строительству объектов», на которой осветили тему поддержки производителей стройматериалов, так как в Иркутской области работают различные механизмы и институты в этом направлении, о которых многие не знают. Спикеры помогли разобраться, куда нужно обращаться, какие необходимы документы и требования. Вторая – «Внедрение BIM моделирования в проектировании объектов и отрасли промышленности строительных материалов. Изменения в законодательстве». На семинаре презентовали иркутский опыт цифровизации проектов, которые уже внедряют в жизнь. Московские коллеги также поделились своим опытом в развитии данного вида проектирования.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Выставка «Байкальская строительная неделя» собрала крупные компании Иркутска, которые представили широкий ассортимент продукции и услуг. Здесь будут проводиться различные информационные события, на которых поднимутся самые актуальные темы в строительной отрасли. Важно отметить, что мероприятие будет интересно как специалистам данного направления, так и жителям региона, которые собираются заниматься строительством.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Главным развлекательно-познавательным событием выставки «Байкальская строительная неделя» стал II городской баттл кровельщиков, организованный представителями строительной компании «Мир кровли». Все гости выставки смогли вживую увидеть, как монтируется различный кровельный материал, а также задать интересующие вопросы профессионалам.

Участники выставки на протяжении всех дней будут проводить мастер-классы и презентации своей продукции, демонстрировать новинки и давать рекомендации по применению различных строительных материалов и оборудования.

Выставка будет работать в первом павильоне и на открытой площадке с 21 по 23 мая с 10 до 18 часов, 24 мая до 17 часов.