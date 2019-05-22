«Зеленый марафон» - #БежимСоСмыслом

1 июня в пяти городах территории Байкальского банка ПАО Сбербанк состоится массовый забег любителей спорта и здорового образа жизни. В рамках «Зеленого марафона» в каждом городе пройдет цикл социальных и благотворительных акций.

Зеленый Марафон» решает важные социальные задачи. Девиз проекта – #БежимСоСмыслом. Его целью является не только пропаганда активной жизни, но и продвижение идеи гражданского соучастия в общественно-полезных делах. Накануне, в городах-участниках марафона Сбербанк провел открытое онлайн голосование выбора формата социальной акции. Большинство из них нацелены на благоустройство городов и сбор экологически опасных товаров. Посадка деревьев и субботник по уборке территории прошли в Якутске. В Иркутске высадка деревьев состоится 25 мая в роще «Синюшина гора». В Чите активисты спортивной акции высадили 80 саженцев сирени, а в Улан-Удэ новое зеленое убранство (около 200 деревьев) появилось на ул. Терешковой.

Отдельное место в социально-спортивной акции Сбербанка занимает сбор средств в помощь нуждающимся. 1 июня в каждом городе, где состоится «Зеленый марафон», пройдет благотворительный сбор в поддержку Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и местных благотворительных организаций.

Иркутский марафон поддержит социальные проекты фонда «Дети Байкала», поможет детям-сиротам, в т. ч. в организации сборов на операции или реабилитацию после лечения.

В г. Братске пройдет сбор средств для подопечных фонда «Единство». Благотворительная организация занимается социализацией детей с ограниченными возможностями. Клавдия Алышова, директор БФ «Единство»: «Фонд существует на пожертвования физических и юридических лиц за счет грантов и субсидий. Проводит сборы для лечения детей. Но самое главное, это общение детей с инвалидностью, их социализация —ради чего мы и работаем уже много лет на благотворительной основе. Фонду 9 лет, но еще мало людей знает о его деятельности и мы надеемся на Зеленый марафон, благодаря ему о «Единстве» узнают больше людей и, естественно, больше получат наши дети».

В Чите «Зеленый марафон» организовывает поддержку фонду "Светоч». Евгения Ромашкина, директор благотворительного фонда "Светоч": «Мы очень тронуты предложением Сбербанка отметить День защиты детей вместе. Для нашего фонда это серьезная поддержка тяжелобольным детям Забайкалья. 10-летняя Арина Р. одна из них. Девочка страдает повышенной ломкостью костей, ей необходимо дорогостоящее лечение в Москве. Надеемся, с помощью сторонников «Зеленого марафона» помочь ребенку. Благодаря добрым сердцам мы чувствуем, что не одни сражаемся за спасение детских жизней и от этого вырастают крылья».

Жители Якутска 1 июня, прямо на площадке марафона, проведут сбор средств для Благотворительного фонд «Харысхал», окажут финансовую помощь больным детям своего региона. Организаторы акции подключили техническую возможность пожертвований с помощью терминала и QR— кода.

В Улан-Удэ социальная помощь будет направлена в адрес благотворительного фонда «Пусть всегда буду я!». Фонд существует с 2010 года и за это время помог тысячам детей с тяжелыми онко-гематологическими заболеваниями. Специалисты фонда ведут большую работу по оказанию социальной и психологической помощи детям и их семьям, привлекают общественное внимание к проблемам детской онко-гематологии, поддерживают детские клиники.

До старта забега «Зеленого марафона» остается 10 дней, а марафон добрых дел от Сбербанка продолжается.