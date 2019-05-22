Гендиректор ИНК Марина Седых отмечена благодарственным письмом за поддержку Российского детского фонда

20 мая в Иркутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Иркутского областного отделения Российского детского фонда (ИРО РДФ). Иркутское отделение РДФ одно из ведущих в стране, лидер на территории от Урала до Дальнего Востока среди благотворительных организаций, помогающих детям. Благодаря привлечению спонсорских пожертвований, субсидий, объединению усилий всех заинтересованных ведомств иркутское отделение реализует программы, по которым сиротские учреждения, малообеспеченные семьи, тяжелобольные дети получают своевременную помощь.



Руководитель аппарата главы и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов поздравил юбиляров и вручил региональные награды сотрудникам организации и партнерам фонда. Благодарственным письмом губернатора за многолетнюю поддержку фонда награждена генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых. ИНК с 2011 года активно сотрудничает с Иркутским областным отделением Российского детского фонда (РДФ), за эти годы компания перечислила ему более 100 млн рублей. Руководитель организации Светлана Кулинич отмечает, что «ИНК – очень обязательный социальный партнер: если обещано – все будет выполнено, причем в полном объеме и точно в срок (а зачастую – даже досрочно). Очень важно, что топ-менеджеры компании, принимающие решения, живут и работают здесь, в Сибири. Они относятся к родному региону и соседним территориям с любовью, к людям – с заботой. Такое по-настоящему социально ответственное поведение бизнеса достойно уважения и подражания». При этом Иркутская нефтяная компания берет на себя самые затратные, значимые и сложные направления. Например, оказывает помощь в рамках региональной программы «Дети глубинки», охватывающей широкий перечень мероприятий – от покупки одежды, игрушек, инвентаря, открытия детских площадок до решения проблем с транспортом в школах и медучреждениях. В профилактических программах «Здоровье детей», «Детский сахарный диабет», «Детский туберкулез» ИНК тоже принимает активное финансовое участие.

В 2017 году генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых награждена орденом благоверного царевича Димитрия «За дела милосердия». Это награда Русской православной церкви «за выдающиеся заслуги в деле попечения и защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». Орден был учрежден в сентябре 1997 год по решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II совместно с Российским детским фондом (РДФ).