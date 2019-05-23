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БКС Премьер проведет в Иркутске конференцию «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал»

23 мая 2019

Сложные стратегии, которые ранее применялись только опытными инвесторами, стали доступны для «новичков». Больше узнать о структурных продуктах и пообщаться с известными экспертами фондового рынка ФГ БКС и ПАО «Московская Биржа» иркутяне смогут на конференции «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», которую организует БКС Премьер. Регистрация уже открыта.

Мероприятие пройдет 6 Июня 2019 г. в 18:30, по адресу: Иркутск, ул. Чкалова, 15. (отель «Кортъярд Марриотт Иркутск», конференц-зал «Балл рум», 1 этаж).

Любой профессиональный или начинающий инвестор может присоединиться к обсуждениям спикеров онлайн и даже получить подарок за самый интересный вопрос.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна 6 июня в 14:00 МСК на странице регистрации и на деловом портале SIA.RU.

Спикеры

  • Франц Хеп (ФГ БКС)
  • Вадим Исаков (Премьер БКС)
  • Виктория Грудинина (ПАО «Московская биржа»)

Программа

18:30 - 19:00 Регистрация участников. Кофе-брейк. Развлекательные локации от партнёров
19:00 - 19:15 Эдуард Семёнов: приветственное слово от организаторов конференции
19:15 - 19:50 Виктория Грудинина «Налоговые льготы для частных инвесторов»
19:50 - 20:50 Франц Хеп «Новая культура инвестирования — структурные продукты. Практика использования СП с защитой капитала на разные сроки»
20:50 - 21:30 Сессия вопросов и ответов. Общение со спикерами. Розыгрыш призов от партнёров

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