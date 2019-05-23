БКС Премьер проведет в Иркутске конференцию «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал»

Сложные стратегии, которые ранее применялись только опытными инвесторами, стали доступны для «новичков». Больше узнать о структурных продуктах и пообщаться с известными экспертами фондового рынка ФГ БКС и ПАО «Московская Биржа» иркутяне смогут на конференции «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», которую организует БКС Премьер. Регистрация уже открыта.
Мероприятие пройдет 6 Июня 2019 г. в 18:30, по адресу: Иркутск, ул. Чкалова, 15. (отель «Кортъярд Марриотт Иркутск», конференц-зал «Балл рум», 1 этаж).
Любой профессиональный или начинающий инвестор может присоединиться к обсуждениям спикеров онлайн и даже получить подарок за самый интересный вопрос.
Онлайн-трансляция конференции будет доступна 6 июня в 14:00 МСК на странице регистрации и на деловом портале SIA.RU.
Спикеры
- Франц Хеп (ФГ БКС)
- Вадим Исаков (Премьер БКС)
- Виктория Грудинина (ПАО «Московская биржа»)
Программа
|18:30 - 19:00
|Регистрация участников. Кофе-брейк. Развлекательные локации от партнёров
|19:00 - 19:15
|Эдуард Семёнов: приветственное слово от организаторов конференции
|19:15 - 19:50
|Виктория Грудинина «Налоговые льготы для частных инвесторов»
|19:50 - 20:50
|Франц Хеп «Новая культура инвестирования — структурные продукты. Практика использования СП с защитой капитала на разные сроки»
|20:50 - 21:30
|Сессия вопросов и ответов. Общение со спикерами. Розыгрыш призов от партнёров