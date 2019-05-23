Каждый четвертый владелец домашних животных делает ремонт благодаря питомцам

Райффайзенбанк проанализировал то, как домашние животные влияют на частоту ремонтов. 26% владельцев животных, которые хотя бы раз на протяжении последних трех лет делали ремонт, назвали поведение питомцев его причиной. Таковы результаты опроса, в котором приняло участие более 1,3 тыс. россиян, владеющих домашними животными.

Первенство по влиянию на частоту ремонтов одержали грызуны: 41% хозяев хомяков, морских свинок и крыс задумываются о ремонте в результате их домашней активности. Второе место заняли птицы (36% владельцев обновляли свои квартиры в течение трех лет), третье – собаки (32%). При этом вероятность возникновения ремонта растет в зависимости от количества животных: делали ремонт 44% владельцев трех собак и 45% хозяев четырех кошек.

В 90% случаев ремонт, вызванный активностью животных, включал в себя замену обоев. 54% респондентов чинили поврежденные двери, 42% приходилось беспокоиться о новом напольном покрытии, а 49% меняли мебель. Это неудивительно, ведь 73% животных проводят на мебели почти все время. На ремонт, связанный с деятельностью животных, у большинства респондентов (46%) уходила сумма в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей, у 42% инвестиции вписались в 100 тыс. рублей, а каждый десятый владелец активного питомца вложил в ремонт более 500 тыс. руб.

«Проказы четвероногих или пернатых друзей могут вызвать срочную потребность в незапланированном ремонте, и в этом случае мы предлагаем воспользоваться потребительским кредитом по ставке 9.99% со второго года, — отмечает Андрей Морозов, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Кредит на сумму до 300 тысяч рублей можно получить по одному документу, а действующие клиенты банка могут получить его, не посещая офис банка, сразу в приложении Райффайзен-Онлайн».

Несмотря на риски для мебели и ремонта, россияне не готовы отказаться от домашних любимцев. Каждый третий респондент (34%) согласен с тем, что размер расходов на ремонт неважен, когда питомец рядом. Только 5% опрошенных согласились с тем, что они откажутся от животного, если расходы на ремонт перевесят комфортный психологический порог.

«Один из самых стойких мифов, связанных с домашними животными, заключается в том, что это – маленькие человечки, которые будут благодарны за заботу, и с которыми можно будет договориться практически обо всем. Домашние питомцы – а чаще всего в городах ими являются кошки, собаки и разные виды грызунов – морские свинки, крысы, щиншиллы – очень нуждаются в своих хозяевах и по-своему привязаны к ним. Но они также очень нуждаются в том, чтобы хозяева попытались увидеть свои квартиры, дома и дворы глазами своих питомцев, и, делая ремонт или каким-либо иным образом благоустраивая общую жилплощадь, учитывали и потребности, характерные для каждого биологического вида – в убежище, в режиме дня, в компаньонах или их отсутствии, в богатой на события, но предсказуемой жизни», – отметила Елена Федорович, кандидат психологических наук, руководитель группы зоопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Жители разных городов России назвали разные причины, по которым они делят кров с питомцами. Для 88% самарцев основным мотивом для заведения животного стало то, что оно делает счастливыми членов семьи. Четвероногие друзья также помогают снизить уровень стресса у 64% ростовчан, 62% жителей Новосибирска и 60% петербуржцев. При этом основной причиной для жителей Санкт-Петербурга, как и для москвичей, является то, что животное делает счастливыми их самих.

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