В Тулуне построят сквер с фонтаном за 10 млн рублей

К концу лета в городе Тулуне Иркутской области благоустроят сквер на улице Ленина и построят фонтан, сообщает RosTender.info.

В рамках городской программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели выделят 10 млн рублей.

В сквере положат новые дорожки, посадят декоративные кустарники и деревья, разобьют клумбы и газоны, поставят скамейки и урны. Вместе с тем, запланирована установка круглого «танцующего» фонтана с разноцветной вечерней подсветкой. Администрация Тулуна объявила тендер на проведение работ. Заявки от участников принимаются до 5 июня, а итоги планируют подвести 10 июня. На благоустройство сквера победителю тендера отведут 2 месяца.