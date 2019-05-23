Интернет-мошенница похитила со счетом жителей Иркутской области более 2 млн рублей

Усольским городским судом накануне вынесен приговор в отношении аферистки, завладевавшей чужими сбережениями под видом работницы банка.

Как установило следствие, в одной из социальных сетей 33-летняя подсудимая размещала объявления от имени сотрудника банка о предоставлении кредита гражданам на выгодных условиях.

Звонившим злоумышленница представлялась сотрудниками различных служб и сервисов и, имитируя стандартную для кредитных учреждений схему работы, обманом поучала от них информацию о реквизитах банковских карт и поступивших им постоянных и одноразовых паролях, после чего получала возможность дистанционно управлять банковскими счетами граждан.

Используя указанную преступную схему, за четыре месяца она похитила 2 миллиона 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.