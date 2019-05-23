ИАЦ «Альпари»: Россия запасается золотом, и кризис тут не при чём

В британской газете Daily Express вышла статья с прогнозом аналитика небольшой британской брокерской компании о том, что, вероятно, грядет новый мировой экономический кризис. Возможной причиной кризиса британский эксперт назвал активность Российской Федерации на мировом рынке инвестиционного золота.

По его первоначальной оценке, за 1 квартал 2019 года Россия увеличила закупки инвестиционного золота на 145,5 тонн, что на 22% больше, чем закупки золота за весь 2018 год. Впрочем, через некоторое время газета опубликовала опровержение некоторых цифр, содержащихся в статье, в частности, там говорилось, что на 145,5 тонн закупки золота увеличила не Россия, а взятые вместе центральные банки всего мира.

С мнением британского аналитика можно спорить, но гораздо раньше эксперты Всемирного совета по золоту (WGC) написали в одном обзоров, что в 2015-2018 гг. Банк России приобрел золота в свои резервы больше, чем центральные банки всех развитых стран Запада в совокупности. Россия, по оценкам WGC, на начало 2019 года занимала пятое место в мире по объемам запасов инвестиционного золота, составляющим 2 036,3 т. Первые четыре места в мире по запасам золота занимают США, Германия, Италия и Франция, а Китай пока только шестое, но в десятку крупнейших стран по золотому запасу сравнительно недавно ворвалась Турция.

Британский аналитик считает, что настоящей причиной увеличения Россией закупок золота является ожидания мирового экономического кризиса и обвала доллара. Но на днях глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл оценил вероятность начала нового мирового кризиса как невысокую, даже несмотря на непомерно возросшую закредитованность американского бизнеса, не говоря уже о государственном долге.

Эксперты по всему миру пытаются найти некий универсальный инструмент, позволяющий точно предсказывать начало мировых экономических кризисов, например, инверсию кривой доходности гособлигаций США либо другой фактор. Однако настоящие причины роста закупок золота нашей страной лежат в области санкций и геополитики. Кроме того, российские ЗВР могут расти и падать в периоды кризисов и экономического подъема в зависимости от динамики цен на нефть и стабильности рубля.

Но главная причина увеличения закупок золота Россией – вопросы безопасности золотовалютных резервов ЦБ РФ. Увеличение закупок золота Россией именно в течение трех последних лет связано прежде всего с антироссийскими санкциями западных стран и возможной угрозой запрета России на долларовые операции, хотя эта угроза очень мала. Кроме того, учитывая, что внешняя и внутренняя политика США при президенте Трампе стала не слишком предсказуемой, есть и риски для самого доллара, поэтому хранить международные резервы в этой валюте не настолько безопасно, как это было еще в XX веке.

В начале январе 2019 года тройская унция золота стоила $1283.68, за 4,5 месяца его котировки незначительно снизились, до $1274,31 за тройскую унцию. По оценкам «Альпари Голд», к началу лета котировки драгоценного металла могут снизиться до диапазоне $1260 - $1270 в случае новой волны укрепления доллара США.

Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари»