ИАЦ «Альпари»: Рубль может перестать зависеть от давления инфляции

Росстат хочет научиться считать инфляцию по-новому. Для этого ему нужен постоянный поток данных из розничных сетей, которыми пользуется большинство россиян. Это делается для повышения достоверности данных — ведомство обижается, что россияне считают его статистику несоответствующей действительности, и хочет увеличить степень доверия к открытым цифрам.

Всего в составе инфляционного индикатора 510 пунктов, из них: продуктов питания — 127 наименований, непродовольственных товаров — 258 видов, услуг — 125 видов.

Естественно, что далеко не всю статистику могут (и захотят ли) дать сети. Нужно будет наладить систему поступления данных из баз данных ФНС. Например, это даст понимание инфляционных процессов в услугах. И органов ЖКХ, которые могут поставлять статистику по коммунальным услугам и тарифам монополий.

И все-таки вопросы остаются к продовольственной категории как самой волатильной тут. Во-первых, здесь наблюдение сейчас ведется по группам немаркированных товаров крупной расфасовки (сахар или крупа). Брендированная продукция будет однозначно дороже, поэтому, может быть, есть смысл включать в расчет что-то из популярного. Во-вторых, в схеме расчета продовольственной инфляции есть продукты, малопопулярные у населения — есть ли смысл наблюдать за изменением их цены? В любом случае, наблюдения за инфляцией должны быть гибкими и динамичными, как сама инфляция.

Есть мысль о том, что в случае обновления методики расчетов и сбора данных (это будет не завтра и не в 2020, это точно) рубль может меньше реагировать не инфляционные параметры.

Сегодня же доллар США торгуется по 64,25 руб., слегка снижается, но пока остается в обозначенном нами диапазоне 64-66 руб. Евро тоже просаживается, он пробил цель на уровне 71,85 и теперь стремится к 71,50 руб./EUR.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»