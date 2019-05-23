Доходная часть бюджета Иркутской области на 2019 год увеличена на 19,7 млрд рублей до 162,2 млрд рублей

Сегодня на сессии Законодательного собрания в трех чтениях приняты внесенные Губернатором Иркутской области изменения в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доходная часть бюджета текущего года увеличена на 19,7 млрд рублей, до 162,2 млрд, расходы – на 28,4 млрд рублей, до 175,2 млрд.

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, источниками уточнения доходов стали безвозмездные перечисления, в том числе целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в общем объеме 9,5 млрд рублей; остатки средств областной казны – около 8,8 млрд; дополнительные налоговые и неналоговые доходы – 7,9 млрд; дотация на сбалансированность, распределенная во втором чтении федерального бюджета, – 2,2 млрд рублей.

– Уточнение производится с целью финансового укрепления основным мероприятий и направлений, которые у нас предусмотрены в действующем законе, и в первую очередь с целью реализации национальных проектов, установленных «майским» Указом Президента Российской Федерации 2018 года, – отметила Наталия Бояринова.

Областным бюджетом предусмотрено финансовое обеспечение 33 региональных проектов. Объем расходов на них в текущем году составляет 22,2 млрд рублей, в том числе за счет средств региональной казны 9,6 млрд рублей. Это такие направления, как обеспечение дорожной деятельности, развитие сети дошкольных учреждений, здравоохранения, социальной поддержки многодетных семей и др.

За счет дополнительных налоговых и неналоговых доходов произведено увеличение 20 направлений, среди которых субвенции на образование (+4,1 млрд рублей), сбалансированность местных бюджетов (+2,3 млрд), бюджетные инвестиции, капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности (+2,5 млрд), развитие здравоохранения (+1,1 млрд), государственная поддержка сельского хозяйства (более 0,5 млрд рублей).

Во втором чтении депутаты приняли 23 поправки, часть из которых предложил Губернатор. Так, по инициативе Сергея Левченко, дополнительные средства выделены на ремонты школы и строительство пожарного депо в селе Пивовариха Иркутского района, слюдянской школы № 49, реконструкцию гимназии № 25 в Иркутске, строительство школы на 520 учащихся в Нижнеудинске.

Будет увеличен размер единовременного пособия молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности. На 249,8 млн рублей увеличены расходы для предупреждения и тушения лесных пожаров, а также 42 млн рублей на приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов. На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности жителей городских и сельских поселений Губернатор дополнительно выделил 113,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.