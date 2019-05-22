Кибератаки в 2019 году происходят каждые 14 секунд по всему миру

Международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд*. В этом году в мире также продолжится рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии - по итогам 2018 года специалистами Сбербанка уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%. В 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников.

С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. Если в прошлом году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 трлн долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 трлн. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до 8 трлн долларов.

Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету будет подключен один трлн устройств. К 2023-му у 80% людей появится аватар в цифровом мире. При этом более 50% интернет-трафика домохозяйств в 2024-м будут потреблять «умные» устройства и бытовая техника.

Сбербанк ежедневно успешно отражает несколько тысяч атак на свои системы. Поэтому проблемы кибербезопасности для банка являются приоритетными. По инициативе банка уже во второй раз в Москве 20–21 июня 2019 года будет проведен Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), на котором международное сообщество обсудит глобальные инициативы и основные принципы эффективного взаимодействия.

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

Второй международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая пройдет 17–21 июня в Москве и станет крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединит под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. 19 июня пройдет онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели смогут на сайте следить за действиями участников в режиме реального времени.

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью.