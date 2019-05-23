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Клиенты «Открытия» смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии

23 мая 2019

С 22 мая клиенты банка «Открытие» получат возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Это стало возможно благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов, которую провел Альфа-Банк.

Ранее стало известно о том, что банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк Зенит  и Банк «Русский Стандарт». Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тыс. устройств на территории всей страны.


/ СИА /
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