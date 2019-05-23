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«БКС Банк» выпустил новый пакет услуг «БРОКЕР PRO»

23 мая 2019

«БКС Банк» выпустил новый премиальный Пакет услуг «БРОКЕР PRO» для своего стратегического партнера «БКС Брокер».

Основными привилегиями Пакета являются: статусная карта Visa Infinite,бесплатное обслуживание с активами от 3 млн рублей (в сумме на брокерском и банковском счетах), две дополнительные карты Visa Platinum, получение до 500 тыс. рублей в месяц в банкоматах по всему миру без комиссии и повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка» до 1 млн рублей в сутки, переводы в иностранной валюте с минимальной комиссией 15 $/€/£, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках сервиса Priority Pass и др.

Также по условиям программы клиенты смогут получать бонусами 1%, оплачивая все покупки, и до 10% за покупки в категориях «Авто», «Развлечения» и «Спорт и Красота». Начисленными бонусами можно компенсировать стоимость ранее совершенных покупок. Один бонус равен одному рублю, деньги мгновенно зачисляются на основной счет клиента.

«Новая программа „БРОКЕР PRO“ относится к премиальному сегменту. Мы стремимся удовлетворить потребности даже самого взыскательного клиента и предложить максимально удобный, выгодный и полезный сервис с предоставлением широкого спектра финансовых услуг в рамках одного Пакета», — отмечает Дмитрий Панченко, заместитель управляющего директора «БКС Брокер».

«Новая карта БРОКЕР PRO подойдет клиентам, которые активно занимаются инвестициями и хотят не только получать дивиденды, но и пользоваться картой, объединяющей в себе все преимущества банка, такие как программа лояльности, и возможность быстрого ввода и вывода денег, а также, одни из лучших инвестпродуктов на рынке брокерских услуг. Это первая премиальная карта в линейке продуктов для клиентов нашего стратегического партнёра БКС Брокер. Мы вложили в неё необходимые для требовательных клиентов сервисы: получение наличных без комиссии в любой точке мира, выгодную программу лояльности БКС Бонус, максимальные привилегии от платежной системы Visa, до 4 посещений бизнес залов в месяц, удобный мобильный банк и бесплатное годовое обслуживание. В наших планах — улучшать и развивать карту Брокер PRO — например, включить в программу лояльности бонусы за инвестиционные транзакции», — комментирует Илья Чернышев, руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк».

Узнать подробнее о «БРОКЕР PRO», а также оформить пакет и получить карту Visa Infinite можно по ссылке.


/ СИА /
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