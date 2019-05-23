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Ланта-Банк приглашает на Visa Шопинг Фестиваль

23 мая 2019

Оплачивайте онлайн-покупки вашей картой Visa Ланта-Банка и получайте скидки на путешествия, косметику, фильмы и товары для дома и ремонта.

Чтобы принять участие в Visa Шопинг Фестивале:

  • Перейдите на страницу visa.ru/festival
  • Выберите понравившееся предложение
  • Перейдите на сайт партнера и оплатите покупку картой Visa Ланта-Банка

Специальные предложения от партнеров Фестиваля:

Л'этуаль — косметика и парфюмерия со скидкой 30 %;
Леруа Мерлен — товары по специальным ценам на маркетплейсе «Леруа Мерлен»;
Ozon.Travel — скидка до 4 % на ж/д билеты и до 3 % на авиабилеты;
MEGOGO — 20 фильмов в подарок и 1 месяц бесплатной подписки;
One Two Trip — бронирование отелей со скидкой 1000 ₽ при покупке от 7500 ₽.

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