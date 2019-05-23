Ланта-Банк приглашает на Visa Шопинг Фестиваль

Оплачивайте онлайн-покупки вашей картой Visa Ланта-Банка и получайте скидки на путешествия, косметику, фильмы и товары для дома и ремонта.

Чтобы принять участие в Visa Шопинг Фестивале:

Перейдите на страницу visa.ru/festival

Выберите понравившееся предложение

Перейдите на сайт партнера и оплатите покупку картой Visa Ланта-Банка

Специальные предложения от партнеров Фестиваля:

Л'этуаль — косметика и парфюмерия со скидкой 30 %;

Леруа Мерлен — товары по специальным ценам на маркетплейсе «Леруа Мерлен»;

Ozon.Travel — скидка до 4 % на ж/д билеты и до 3 % на авиабилеты;

MEGOGO — 20 фильмов в подарок и 1 месяц бесплатной подписки;

One Two Trip — бронирование отелей со скидкой 1000 ₽ при покупке от 7500 ₽.

Перейти к покупкам