Промсвязьбанк открыл первую в этом году региональную выставку «Бизнес в объективе» в Рязани

Открытие фотовыставки состоялось в рамках регионального этапа форума «Территория бизнеса – территория жизни» и национальной премии «Бизнес-успех».

Выставку открыли заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов, вице-президент-директор департамента малого бизнеса Кирилл Тихонов, региональный директор ОО «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Коломиец.

В этом году в ней приняли участие 22 новых предпринимателя региона: банк собрал истории рязанских бизнесменов-владельцев стоматологической клиники, туристического агентства, школы танцев и воздушной гимнастики, производителей дверных замках, мебельной фабрики, аккумуляторного завода, а также наукоемких производств.

«Проекту исполнилось пять лет, мы провели почти 200 выставок в разных регионах страны. Сегодня в проекте принимает участие около 700 предпринимателей от Владивостока до Калининграда, сфера их интересов начинается от автомастерских и заканчивается наукоемким производством. Это гораздо больше, чем просто фотосъемка успешных людей. Это наша история, а также хороший пример для тех, кто, возможно, пока ещё только задумывается, чем заниматься в жизни. И если фотовыставка вдохновит кого-то на открытие своего дела, главная ее цель будет достигнута», — прокомментировал Кирилл Тихонов.

В начале 2019 года Промсвязьбанк поменял формат выставки и представил ее в формате огромных подсвеченных кубов на финале национальной премии «Бизнес-Успех» в Москве. В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 16 мая по 15 июня 2019 года на вокзалах двух столиц в зонах прибытия и отправления поездов «Сапсан» также открылся фотопроект. На Ленинградском вокзале в Москве представлены фотографии 24 питерских предпринимателей, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге — фото-истории 20 московских бизнесменов. Также в рамках Всероссийской недели предпринимательства с 27 по 31 мая 2019 года выставка будет представлена на множестве региональных форумов и конференциях.