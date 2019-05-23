Райффайзенбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир» в качестве эквайера

Райффайзенбанк в качестве эквайера присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир», оператором которой выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

«Эквайринг от Райффайзенбанка увеличит количество партнеров, которые смогут участвовать в программе лояльности, а держатели карт „Мир“ смогут оплачивать покупки, получая кэшбэк. Мы рады, что сотрудничество с платежной системой „Мир“ позволит потребителям совершать выгодные покупки, а торгово-сервисным предприятия клиентам нашего банка — увеличивать объемы продаж и привлекать новых покупателей», — прокомментировал Алексей Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка.

«Список партнеров программы лояльности платежной системы „Мир“ постоянно пополняется, чтобы как можно больше держателей национальных платежных карт могли найти интересное для себя предложение во всех сегментах. Присоединение к программе Райффайзенбанка в качестве эквайера, несомненно, поможет сделать ее еще более интересной и выгодной для потребителей», — отметила Юлия Пчелина, начальник управления развития программы лояльности ПС «Мир».

Программа лояльности платежной системы «Мир» была запущена в федеральном масштабе осенью 2018 года. Сейчас в программе более 50 предложений, кэшбэк по которым начисляется на карты «Мир» уже на следующий день после покупки. Размер кэшбэка в рамках каждой акции устанавливается партнером самостоятельно и может составлять до 10% — 20% от суммы покупки.

Держатели банковских карт «Мир» могут получать кэшбэк, расплачиваясь картой у партнеров программы лояльности, в том числе совершая оплату в торговых сетях через POS-терминалы Райффайзенбанка.

Для того, чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. После этого держателю национальной платежной карты станут доступны все скидочные и бонусные акции. Для получения актуальных предложений необходимо после авторизации на сайте указать регион, в котором планируется совершить покупку по карте «Мир».

На текущий момент стать участником программы лояльности ПС «Мир» могут клиенты более 90 российских банков.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк находится на 6-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний, компаний по управлению активами и провайдеров других специализированных финансовых услуг на 13 рынках.

47 000 сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ обслуживают почти 16 млн клиентов более чем в 2 200 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже. 58.8% акций принадлежат австрийским банкам Группы Райффайзен, остальная часть — в свободном обращении.