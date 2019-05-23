Организаторы Слата марафона уравняли призовой фонд

23 июня состоится Иркутский Международный Слата Марафон 2019. Ранее за прохождение дистанции «марафон, 42 км» мужчины и женщины должны были получать разные денежные призы: за первое место обещали 20 и 15 тысяч рублей, за второе – 15 и 10, а за третье – 10 и 7. В связи с многочисленными обращениями, организаторы приняли решение уровнять призовой фонд.

Свою позицию группа компаний «Слата» озвучила в официальном заявлении: «Считаем, что изначально установленные параметры были ошибкой организаторов, базирующейся на собственном опыте проведения спортивных мероприятий. Но беговые традиции и современные тенденции в организации марафонов указывают на недопустимость разницы в размере призового фонда на основании гендерных различий.Группа компаний «Слата» благодарит вас за неравнодушие и внимательность, сожалеет о доставленных неудобствах. Ждем вас на ярком беговом празднике в историческом центре Иркутска 23 июня!»⠀