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В Приангарье объявлено штормовое предупреждение

23 мая 2019

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в 13-16 часов местного времени в южных районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям районов, в которых получен сигнал о прохождении неблагоприятного прогноза, принять меры предосторожности. При усилении ветра возможно временное отключение электроэнергии, для исключения коротких замыканий вследствие перехлеста проводов.


/ СИА /
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