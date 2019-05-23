В Приангарье объявлено штормовое предупреждение

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в 13-16 часов местного времени в южных районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям районов, в которых получен сигнал о прохождении неблагоприятного прогноза, принять меры предосторожности. При усилении ветра возможно временное отключение электроэнергии, для исключения коротких замыканий вследствие перехлеста проводов.