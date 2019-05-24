Финансирование работ по благоустройству Иркутска увеличено до 649 млн рублей

В Иркутске в этом году будет благоустроено 18 общественных пространств и порядка 230 дворов. В том числе 79 дворовых территорий планируется благоустроить комплексно. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр областного центра Дмитрий Бердников. Глава города отметил, что в 2019 году финансирование выросло на 16% и составило 649 млн рублей. При этом в 1,5 раза увеличились поступления из федерального бюджета.

По информации заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства Елена Федоровой, увеличение общего объема финансирования связано с вступлением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта продлен до 2024 года включительно. Она подчеркнула, что в Иркутске также реализуются мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках проекта «Умный город».

– Комфорт и безопасность – взаимосвязанные понятия. Планомерно мы внедряем современные цифровые технологии, – подчеркнула Елена Федорова. – В парках и скверах установлено уже более 200 камер видеонаблюдения. В этом году на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» запланировано установить 28 видеокамер. Дополнительно прорабатываем вопрос по обустройству умного освещения на общественных территориях. Установка умного освещения позволит экономить электроэнергию до 30% в ночное время.

Дополнительно будет установлена автоматизированная система управления «Горсвет» для регулировки времени включения и выключения с помощью центрального диспетчерского пункта. Кроме того, АСУ позволяет точечно отключать светильники в любое время, в том числе в ночное время, что также позволяет экономить энергию.

Как пояснила Елена Федорова, в Иркутске в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 15 общественных пространств: Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (2 этап); улица Урицкого; берег реки Ушаковки; бульвар Гагарина (1 этап – сквер напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов); парк микрорайона Солнечный. А также пространства в округах. Правобережный округ: Каштаковская роща, Топкинский, 37, зона центральной лестницы мкр. Зеленый. Октябрьский округ: сквер в районе ул. Байкальская, 251Б. Свердловский округ: центральная площадь Академгородка (2 этап), Падь Долгая, Юбилейный, 83, роща «Синюшина гора». Ленинский округ: пешеходные маршруты в районе центрального въезда в Ленинский округ и сквер напротив домов №1 и №9 по улице Шахтерской.

Кроме того, за счет муниципального бюджета планируется выполнить мощение плиткой и устройство пешеходных дорожек на территории мемориала «Вечный огонь Славы», а также провести подготовительные работы в Парке Парижской коммуны – территории, которая будет реконструирована в 2020 году. Кроме того, рассматривается возможность благоустройства сквера на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Макаренко, ул. Новаторов., сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.