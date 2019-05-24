Карнавал, дискотека, концерт Татьяны Овсиенко. Опубликована программа празднования Дня города Иркутска 2019

День города иркутяне будут отмечать три дня. Программу мероприятий озвучили на организационном комитете по проведению праздника. Совещание прошло под руководством мэра областного центра Дмитрия Бердникова.

Всего в рамках Дня города Иркутска в четырех округах пройдет более 150 мероприятий. В этом году тематика праздника приурочена к году театра в России. Первое знаковое мероприятие пройдет уже 31 мая. В Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского с 16.00 до 18.00 состоится праздничный концерт для старшего поколения горожан, в котором примет участие арт-проект «ТенорА XXI века».

1 июня праздничные мероприятия стартуют с самого утра. На бульваре Гагарина и улице Карла Маркса будет организована праздничная программа «Театральная аллея». На интерактивных площадках выступят артисты профессиональных и любительских театров города. Атмосферу будут создавать гримеры, ходулисты и «живые статуи».

В 11.00 на большой сцене у памятника Александру III начнется концертная программа, в рамках которой запланированы музыкальные, хореографические и вокальные номера. С 14.00 там начнется финал конкурса «Голос моего города». Это совместный проект радио МСМ и администрации Иркутска.

С 14.00 стартует костюмированное праздничное шествие. Заявки на участие уже подали 65 коллективов. Традиционно праздничные колонны пройдут по улице Карла Маркса: от пересечения с улицей Франк-Каменецкого и до памятника Александру III. Трибуны для жюри, ветеранов и маломобильных людей установят возле академического драматического театра имени Н.П Охлопкова. Итоги шествия подведут в 17.00 на сцене у площади памятника Александру III. Лучшие колонны будут отмечены в четырех номинациях: «Лучшая организация», «Приз зрительских симпатий», «Мир театра» «Детство».

В 18.00 на большой сцене у памятника Александру III выступит заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.

С 19.00 стартует дискотека от радио МСМ.

– Так как празднование Дня города Иркутска в этом году совпадает с днем защиты детей, остров «Юность» мы решили полностью предоставить детям. И на один день мы переименовываем его в «остров детства». Это детская интерактивная игровая площадка, в программе запланированы гала-концерт хореографического фестиваля «Танцующий город», шоу мыльных пузырей, фокусы, аквагрим, конкурсы, квесты, мастер-классы, детская дискотека. Сценическая площадка острова будет оформлена в виде замков в цветах округов города с изображением героев мультфильмов. Сцена будет представлять собой мегараскраску длиной 30 метров, и каждый участник праздника сможет раскрасить любимого мультгероя, – рассказал и.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов

На главной сцене на площади графа Сперанского с 19.00 начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – народный артист РФ, известный джазменИгорь Бутман и популярная российская рок-группа «Чайф». Завершится День города праздничным салютом на Нижней Набережной в 22.45. Правоохранительные структуры и коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме. Работа общественного транспорта будет продлена до часу ночи.

Продолжится празднование Дня города и второго июня. В 12.00 на сквере имени Кирова начнется литературный квартал «От книги к театру». Творческие площадки будут организованы сотрудниками иркутских муниципальных библиотек, театров, книжных сетей. В программе: чтение отрывков из художественных произведений, викторины, инсценировки русских народных сказок, акции дарения книг. В 17.00 под праздничным названием «Вальс над Ангарой» состоится танцевальный вечер для старшего поколения. Место проведения: площадь у памятника Александру III, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.