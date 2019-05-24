На IV Братском экономическом форуме администрация Братска и компания РУСАЛ подписали соглашение на 2019 год

В Братске стартовал IV экономический форум. После официального открытия мэр Братска и управляющий директор БрАЗа подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве РУСАЛа с администрацией города на 2019 год. Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Документ заверили мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин в присутствии многочисленных гостей форума, в том числе делегации из Монголии.

Партнерство предполагает реализацию комплекса проектов по благоустройству и развитию общественных пространств Братска, включая Парк металлургов, спортивные стадионы «Металлург» и «Северный Артек», яхт-клуб на Курчатовском заливе. Кроме того, финансирование пойдет на развитие спорта в Братске, реализацию экологических программ, оздоровление детей.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

– Партнерство с администрацией Братска – добрая традиция для компании РУСАЛ. Мы подписываем соглашение каждый год, и тем самым вносим свой вклад в развитие города. Приятно, что число участников Братского экономического форума ежегодно растет. Данная площадка позволяет нам улучшить связи внутри региона и расширить межрегиональные связи. Мы работаем на протяжении многих лет с более чем 70 предприятиями Братска и Братского района. И такие встречи позволяют нам находить более интересные пути взаимодействия между предприятиями региона, – заявил Евгений Зенкин, управляющий директор Братского алюминиевого завода.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Мэр Братска Сергей Серебренников отметил важность Братского экономического форума: «Все площадки были заняты задолго до начала форума. Это говорит о том, что форум становится нужным, востребованным и необходимым. Есть примеры практической отдачи от прошлых соглашений, и в этом году мы подпишем 10 соглашений. «Портфель» этих соглашений – миллиард рублей, который будет направлен в экономику города, который пойдет на сохранение, создание новых рабочих мест, на развитие производств и, конечно, это должно потом вернуться в город налоговой отдачей».

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

РУСАЛ принимает участие в Братском экономическом форуме четвертый год подряд. На этот раз кроме масштабной экспозиции металлурги впервые решили продемонстрировать инициативным горожанам и бизнесменам свои разработки в области бизнес-системы РУСАЛа. В ее основе лежит непрерывная работа над улучшением всех процессов. Кроме того, спикеры от Братского алюминиевого завода расскажут о внедрении на производстве инструментов ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. Публичное выступление по данной теме состоится 24 мая в 13.00 в ТКЦ «Братск-Арт».