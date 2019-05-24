ПГК оптимизирует порожний пробег крытых вагонов на восточном полигоне

Объем перевозок Иркутским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) в крытых вагонах в апреле 2019 года вырос на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 179 тыс. тонн грузов. Грузооборот в этом сегменте увеличился в 2,3 раза, до 1,2 млрд т-км. На рост показателей повлияли меры по оптимизации перевозочного процесса, а также рост экспортного грузопотока.

«В условиях дефицита крытых вагонов на Восточном полигоне филиал работает над ускорением оборота, сокращением простоев и порожних рейсов. Например, по нашей инициативе внедрена технология осмотра порожних вагонов, следующих под погрузку алюминиевой продукции в Братск (станция Багульная, Иркутская область), на одной из попутных станций. Здесь расположено вагоноремонтное депо, и поэтому, если нужно, вагоны сразу после осмотра ремонтируются. Это позволяет исключить отправку порожних вагонов со станции погрузки в ремонт и обратно», – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович.

Среди номенклатур выросла погрузка цветных металлов в крытых вагонах – в 2 раза, до 56 тыс. тонн, лесных грузов – на 18%, до 20 тыс. тонн. Объем перевозок бумаги сопоставим с уровнем 2018 года – 64 тыс. тонн.

Алюминиевые заводы Иркутской области увеличили экспортную погрузку в апреле троекратно, до 130 тыс. тонн. Основной грузопоток шел в направлении портов Дальнего Востока и Северо-Запада. Также грузы направлялись в страны СНГ, Монголию и Китай через сухопутные железнодорожные погранпереходы Забайкальск и Наушки.

Перевозки во внутрироссийском сообщении увеличились на 5%, до 49 тыс. тонн. Со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог продукция следовала в адрес грузополучателей по всей территории России.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.