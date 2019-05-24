Аренда мест в иркутских коворкингах подорожала на 65% за два года

На рынке коворкингов настоящий бум. По данным «Авито Недвижимости», в Иркутске спрос на аренду рабочих мест превышает предложение в 214 раз. За два года средняя цена аренды рабочего места в городе увеличилась на 65%, до 13 343 рублей в месяц. В целом по России также наблюдается рост средней ставки: на 62%, до 55 849 рублей в месяц.

Аренда

Около 1% от общероссийского предложения аренды рабочих мест в коворкингах приходится на Иркутск. Лидером является Москва, за ней следует Санкт-Петербург: на две столицы приходится каждое третье объявление в стране.

В целом по стране предложение на рынке аренды коворкингов каждый год растет более чем на 20%.

В структуре спроса Иркутску досталось 2% от всего объема по стране. Первое место по доле спроса у Москвы (23%), второе – у Санкт-Петербурга (19%). Во всероссийском масштабе объем предложения за два года увеличился на 60%, спрос – на 11%. Сейчас спрос превышает предложение в 46 раз.За два года арендодатели в Иркутске повысили среднюю ставку на 65%, до 13 343 рублей в месяц. В целом по России также зафиксирован рост средней ставки: на 62%, до 55 849 рублей в месяц. Самое дорогое предложение и самый бурный рост в Москве (рост на 64%, год к году до 95,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (+31%, до 48,9 тыс. руб.).

Продажа

Высокая востребованность со стороны арендаторов, свобода и отсутствие жесткого регулирования на рынке делают коворкинги привлекательным бизнесом: предложение об их продаже выросло в 2019 году в сравнении с 2018 годом в 4 раза, спрос – в 3 раза. Средняя цена составила 19 млн рублей, увеличившись за год на 47%, за два года она выросла в 3 раза.

Цена продажи и аренды коворкингов в России за 2 года (руб.)

Формат сделки I квартал 2017 года I квартал 2018 года I квартал 2019 года Аренда 34 431 54 398 55 849 Продажа 6 209 523 12 919 809 19 018 629

Больше половины всего спроса (52%) и предложения (55%) в России приходится на столицу. Средний ценник в Москве почти на 1 млн рублей выше всероссийского: почти 20 млн рублей (рост на 40% за год и в 3,6 раза за 2 года).

«Коворкинги – относительно новый формат недвижимости для России, он наиболее востребован в мегаполисах, – отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов – Ротация в сегменте достаточно высокая: в него приходит много инвесторов, которые понимают, что востребованность офисов в аренду в ближайшие годы будет только увеличиваться из-за роста мобильности работников и популярности свободного рабочего графика».