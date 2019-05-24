Выдачи кредитных карт и кредитов наличными растут, ипотеки – снижаются. Подведены итоги кредитования за апрель

В апреле 2019 г. было выдано 3,28 млн новых кредитов общим объемом свыше 786,92 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 млн кредитов на 694,23 млрд руб., сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Лидером по темпам роста объемов кредитования в апреле 2019 г. стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в годовом отношении на 16%, а объемы кредитных лимитов – на 34%. В апреле нынешнего года было выдано 1,11 млн карт с общим лимитом 88,75 млрд руб., год назад было выдано 964,41 тыс. карт на 65,99 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 16%: с 68 до 80 тыс. руб.

Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 19%, а объемы кредитования – на 27%. В апреле нынешнего года было выдано 1,52 млн кредитов на 416,54 млрд руб., год назад было выдано 1,28 млн кредитов на 327,49 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 7%: с 255 до 273 тыс. руб.

Количество новых POS-кредитов выросло на 1%, а объемы выдач на 5% по сравнению с годом назад. В апреле 2019 г. было выдано 474,85 тыс. POS-кредитов общим объемом 16,54 млрд руб., годом ранее – 472,46 тыс. кредитов на сумму 15,70 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 5%: с 33 до 35 тыс. руб.

Количество новых автокредитов выросло на 7%, объемы выдач увеличились на 21%. В апреле 2019 г. было выдано 64,04 тыс. кредитов на 51,92 млрд руб., годом ранее банки выдали 59,88 тыс. кредитов на 42,96 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 13%: с 717 до 811 тыс. руб.

Рынок ипотеки продолжает снижаться, что обусловлено ростом ипотечных ставок вследствие повышения ключевой ставки ЦБ в конце прошлого года. В конце марта рост ставок прекратился, и, возможно, уже во II полугодии после перехода на счета эскроу и при отсутствии стрессов в экономике они снова начнут снижаться, а ипотечный сегмент покажет положительную динамику. В апреле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков[1], снизилось на 21% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 12%. В апреле 2019 г. было выдано 90,05 тыс. ипотечных кредитов на 200,75 млрд руб., годом ранее – 113,81 тыс. кредитов на 227,02 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%: с 1,99 до 2,23 млн руб.

Всего за 4 месяца 2019 г. банки выдали 12,35 млн кредитов на общую сумму более 2,79 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 10,86 млн кредитов на 2,37 трлн руб.

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.