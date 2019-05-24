Альфа-Банк предложил стратегию инвестиционного страхования жизни Forward AlfaFix в рублях

Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни Forward AlfaFix «Производство и коммуникации 2.0» в рублях с гарантированным фиксированным доходом.

Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.

«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», — комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Основные преимущества:

100% защита капитала

срок программы 2 года

доходность до 15% годовых в рублях

минимальный взнос — 50 000 RUB

страховая защита и юридические привилегии

Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/investments/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.