Сбербанк активно поддерживает и развивает экспортно-ориентированный лесопромышленный комплекс России

Холдинг Pulp Mill Holding GmbH построил и завершил ввод в эксплуатацию производства гофропродукции. Состоялось торжественное открытие его третьей площадки. Мощность предприятия составляет 188 млн куб. м в год.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Создание новых производственных площадок — часть стратегии холдинга по развитию дивизиона гофроупаковки. Сбербанк активно поддерживает инвестиционную политику компании. История нашего сотрудничества началась в 1999 году, и мы уверены, что ей суждено успешное продолжение».

В I квартале 2019 года утверждено новое индивидуальное решение для группы Pulp Mill Holding с общим лимитом более 18 млрд руб. Большая часть кредита пойдет на инвестиционные цели. Установление зонтичного лимита дает возможность всем компаниям группы получать необходимый кредитный ресурс в сжатые сроки и на согласованных условиях, что особенно важно в условиях реализации ею программы технического перевооружения.

Pulp Mill Holding GmbH — австрийско-германская группа (штаб-квартира в г. Вене, Австрия), производитель бумаги, картона и упаковки. Опыт работы в отрасли — более 20 лет. Производственные предприятия группы находятся в России и на Украине. Основной актив группы — АО Архангельский ЦБК (Архангельская область, численность сотрудников — 4000 чел.) — является одним из крупнейших производителей тарного картона и одним из лидеров производства целлюлозы в России (по варке).