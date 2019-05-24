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Сбербанк стал собственником акций материнской компании Антипинского НПЗ

24 мая 2019

ПАО Сбербанк приняло решение о досрочном взыскании задолженности АО «Антипинский НПЗ» и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение.

 

Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ», получила право собственности на акции Vikay.

ПАО Сбербанк продолжит работу по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей с использованием всех предусмотренных законом возможностей.

До конца июня 2019 года Сбербанк планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении АО «Антипинский НПЗ».


/ СИА /
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