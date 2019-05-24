Примсоцбанк рассказал бизнесу о тонкостях работы с контрактами и валютного контроля

Семинар Примсоцбанка «Взаимодействие таможенных, налоговых органов с банком в сфере валютного контроля. Требования законодательства к условиям контрактов ВЭД» состоялся 22 мая во Владивостоке. Участниками мероприятия стали более 120 человек.

В начале семинара эксперты Банка рассказали о схеме обмена сведениями между банком, таможенными и налоговыми органами, основных ошибках в документообороте с Банком, которые могут привести к нарушениям и штрафам, как не допускать подобного в практической деятельности.

— Это было очень продуктивно, мы показали не только существующие у многих участников ВЭД проблемы и ошибки, но реальные способы их решения, — отметила Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

В следующей части семинара Примсоцбанк рассказал о существующих на данный момент требованиях законодательства к контрактам ВЭД, а также о перечне и содержании документов, необходимых для расчётов по контрактам. Были рассмотрены наиболее популярные форматы контрактов и подходящие под них схемы документооборота.

«Мне, как новичку в области ВЭД, эта информация оказалась крайне полезной, – рассказала Анна, специалист аудиторской компании. – Планирую поделиться новыми знаниями со своими сотрудниками и клиентами.

В пресс-службе Примсоцбанка также сообщили, что мероприятие во Владивостоке является одним из первых в широкой линейке семинаров по тематике ВЭД, которые пройдут во всех регионах присутствия Банка. Ознакомиться со списком мероприятий можно на сайте банка.