4 из 5 увольнений во время испытательного срока происходят по инициативе сотрудника

Каждому пятому россиянину, имеющему опыт устройства на работу, приходилось расторгать трудовой договор с работодателем до окончания испытательного срока. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 россиян, имеющих опыт трудоустройства, и 500 представителей компаний-работодателей. Фото: legionfg.ru

16% россиян по собственной инициативе расторгали договор с работодателем до окончания испытательного срока. У 4% опрошенных увольнение происходило по воле работодателя. 11% никогда не устраивались на работу с испытательным сроком.

Сотрудников, которые бросали работу до завершения испытательного срока, больше среди молодежи: 20% россиян до 24 лет и 13% опрошенных 35-44 лет. Чаще других увольнялись по собственному желанию до окончания испытательного срока россияне с зарплатой от 50000 до 80000 руб. (23%). Несмотря на то, что трудовое законодательство запрещает устанавливать на испытательный срок зарплату меньше, чем у основных работников на аналогичной должности, очевидно, что компаниям это выгодно. Практика повышения зарплаты претендентов, прошедших испытательный срок, действует в 73% компаний: 28% повышают жалование всем новым сотрудникам, 45% – выборочно некоторым позициям. Средний размер прибавки к заработку составляет 16%.

С 2016 года число компаний, повышающих зарплату всем новым сотрудникам, прошедшим испытательный срок, несколько уменьшилось: 35% 3 года назад и 28% сегодня. Выборочное повышение зарплат, напротив, стали практиковать чуть чаще 41 и 45% соответственно.