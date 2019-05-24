Гибрид ОСАГО и каско подождет

Обсуждение властями идеи совмещения полисов ОСАГО и каско — оно инициировано премьер-министром Дмитрием Медведевым — свелось к тому, что в принципе объединение возможно, но в отдаленном будущем, так как потребует масштабной правки законов. Сейчас перед регулятором стоят более актуальные задачи — в частности, либерализация тарифов ОСАГО. При этом Минфин на волне обсуждения темы хотел бы вернуть в повестку и ранее заблокированную юристами президента и ЦБ идею дифференциации самих полисов ОСАГО по цене и наполнению.

1 июня истекает срок исполнения поручения премьер-министра Минфину, Минэкономики, Минюсту и ЦБ представить результаты обсуждения идеи включения ОСАГО в страховое покрытие по каско. В ЦБ и Минфине считают это возможным, но в довольно отдаленном будущем и намерены сосредоточиться на более актуальных вопросах. Как заявила вчера замглавы страхового департамента ЦБ Светлана Никитина, «объединение этих двух продуктов потребует существенного изменения законодательства, поскольку речь идет о разных объектах страхования — ответственности и имущества». По ее словам, к «глобальным переменам в институте ОСАГО можно вернуться после окончания реформы по индивидуализации тарифа».

Госпожа Никитина говорит, что при этом обязательно возникнет вопрос, делать ли комбинированный продукт обязательным, поскольку ОСАГО — это обязательный вид, а каско — нет, и обязать гражданина страховать имущество нельзя. Оценить же востребованность такого продукта в ЦБ пока не берутся — по словам представителя регулятора, ни потребители, ни страховое сообщество интереса к таким полисам не демонстрируют. Само поручение премьера было дано по итогам отчета правительства перед депутатами, Дмитрий Медведев назвал тогда идею «интересной» с финансовой точки зрения — в случае, если универсальный полис будет дешевле отдельно купленных каско и ОСАГО.

В Минфине, в свою очередь, “Ъ” сообщили, что согласны с тем, что при объединении полисов потребуются масштабные поправки к законодательству, природа полисов отличается, и процесс будет долгим. При этом в ведомстве видят в идее объединения столь разнородных продуктов возможность реализовать и «давнее предложение» ведомства «по поводу полиса "ОСАГО плюс"», который дает возможность страхователю самостоятельно выбирать сумму и срок действия договора, рассказал “Ъ” замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Поэтому мы поддерживаем идею объединения, мы хотим позволить гражданину выбирать — либо купить полис ОСАГО, либо полис каско, который будет включать в себя риски гражданской ответственности в соответствии с требованиями к ОСАГО»,— говорит замминистра.

В ЦБ тогда посчитали, что такой ассортимент приведет к дискриминации потерпевших на дорогах. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) согласны с регулятором. Как говорит президент союза Игорь Юргенс, объединение добровольного и обязательного видов страхования не предусмотрено действующим законодательством. «Подобное противоречие уже было выявлено при попытке дать страхователю возможность выбирать страховую сумму по ОСАГО»,— напоминает он. В РСА также убеждены, что «автовладельцы и общество нуждаются в первую очередь в индивидуализации тарифов в действующей модели — они должны стать более справедливыми и мотивировать водителей к безаварийной езде».

Татьяна Гришина