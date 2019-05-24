Иркутскстат: малый бизнес в регионе развивается несмотря ни на что

26 мая – День российского предпринимательства, профессиональный праздник владельцев и руководителей коммерческих организаций. Этот праздник отмечается с 2008 года, его цель – привлечь внимание к вопросам развития экономики, проблемам бизнеса. По данным Иркутскстата, в Приангарье насчитывается 177 средних предприятий и более 38 тысяч малых, большинство из них (91%) по числу работников и масштабам деятельности являются микропредприятиями.

Малый бизнес освоил практически все сферы деятельности, но чаще всего отдает предпочтение торговле, стремясь получить быструю прибыль.Количество предприятий по годам непостоянно: оно меняется как в большую, так и меньшую сторону. В 2018 году заметно (на 17%) сократилось число средних предприятий. Часть из них могли перейти в категорию крупных субъектов хозяйствования, расширив производство, или изменить свой статус в другую сторону и пополнить ряды малого бизнеса. Численность работников и оборот средних предприятий в сравнении с 2017 годом снизились на 5-6%.В минувшем году, после трехлетнего роста, незначительно (на 0,1%) сократилось и количество малых предприятий. Численность работников составила 177,1 тыс. человек (98% к 2017г.). Основной показатель работы – оборот – в фактически действовавших ценах вырос за год на 3,5%, что с учетом инфляции может означать небольшое падение.

Средний и малый бизнес обеспечивает 27-28% суммарного оборота всех организаций Иркутской области, а в отдельных сферах деятельности (торговля, общественное питание, бытовой сервис) играет решающую роль. Финансовое положение некрупного бизнеса неустойчиво: рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) составляет 3-6%, платежеспособность почти вдвое ниже нормативного уровня.

Согласно результатам исследования деловой активности в промышленном производстве, малый бизнес в сравнении с руководителями крупных и средних предприятий настроен более пессимистично. Владельцы малых предприятий отмечают ухудшение экономической ситуации, рост цен, снижение занятости, прибыли, спроса на продукцию. Только 13% обследованных малых предприятий имеют практически полную загрузку производственных мощностей.

Главным «тормозом» дальнейшего развития представители малого бизнеса считают экономическую неопределенность, низкий спрос, высокие налоги, финансовый дефицит. Кроме того, в малом бизнесе весьма ощутим недостаток квалифицированных рабочих, это отмечает каждый второй из опрошенных руководителей.

При всех трудностях малый бизнес развивается. Если 5 лет назад в расчете на 1000 жителей Иркутской области приходилось 12 малых предприятий, то теперь – 16.