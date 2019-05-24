ПГК нарастила погрузку строительных грузов в Восточной Сибири и Забайкалье

Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 4 месяца 2019 года перевез универсальными платформами 66 тыс. тонн грузов, что на 46% выше аналогичного периода прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос в 1,7 раза, до 112 млн т-км.

«В этом году увеличилась отправка строительных грузов нашими ключевыми партнерами – региональными производителями железобетонных изделий. Продукция предназначалась для российских стройплощадок. Благодаря рациональному использованию подвижного состава, усилиям, направленным на ускорение погрузки и выгрузки продукции, мы обеспечили потребности наших партнеров в подвижном составе», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

В январе-апреле этого года перевозка строительных грузов выросла в 1,5 раза, до 32 тыс. тонн. Основную номенклатуру составили железобетонные изделия и конструкции: опоры, плиты, сваи. Кроме того, рост показала погрузка автомобилей и прочих машин – в три раза, до 7 тыс. тонн.

Объем перевозок внутри страны увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 61 тыс. тонн. Преимущественно грузы на платформах следовали со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также в Якутию.

Объем экспортных отправок составил 5,4 тыс. тонн (-59%). Основной грузопоток пришелся на Китай через погранпереход Забайкальск.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.