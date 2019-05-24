«Пока акулы заняты недрами». Иркутский бизнес обсудил потенциал региона на SberTalks 4.0

Фото: А. Фёдоров

Инвестиционный потенциал Иркутской области, экономические тренды, истории создания иркутского бизнеса, поиск новых идей и точек роста, социальные сети и интернет. Тем, обсуждающихся на SberTalks 4.0., было много. SIA.RU уже готовит материалы о мероприятии, а пока по горячим следам вчерашних событий предлагаем вам самые яркие цитаты.

«Показатели, которыми гордится область, обеспечили, по сути, три компании»

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– У экономистов есть выражение: «Проклятие природных ресурсов». Когда у тебя богатая страна, есть что экспортировать, бюджет наполняется без особенных хлопот, не надо стараться, чтобы добиться успеха. Наша область отражает структуру экономики нашей страны: мы видим, что 27% ВРП Иркутской области – это добыча полезных ископаемых. То есть те макроэкономические показатели, которыми гордится наша область, по сути, обеспечили три компании, три отрасли нашей экономики.

Иркутская область очень богата. У нас есть полезные ископаемые, лес, нефть, газ в объеме не меньше чем 10% от богатств страны. На макроуровне все тоже выглядит неплохо: мы вышли из стагнации, объемы финансирования стали расти, жилье строится, поток туристов растет. Мы должны жить хорошо! У нас есть все предпосылки для этого.

Чего нам не хватает для процветания? Качественной инфраструктуры и законодательства, охраняющего интересы всех сторон и экологию.

«Ограничения можно сделать задачами»

Фото: А. Фёдоров

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Мы забываем, что на нашей территории сконцентрировано огромное количество необычных мест. Люди готовы далеко ехать и тратят колоссальные деньги, чтобы увидеть потухшие вулканы в Исландии или замечательные водопады в США. В нашем регионе есть и горы, и вулканы, и пещеры. У нас есть ледяные водопады. Мы это не монетизируем.

Экономику очень сложно прогнозировать, потому что она очень вариабельна и зависит от активности предпринимателей. По-разному можно относиться к тем ограничениям, которые у нас есть. Можно говорить, что ничего нельзя сделать, потому что нет инфраструктуры, не продвигается регион, низкое качество турпродукта и законодательные противоречия, которые ограничивают строительство в прибрежных зонах. А можно посмотреть на все это как на задачи, требующие решения, и уже сейчас начать использовать наши преимущества.

Пока крупные компании, акулы, заняты недрами, зарабатывают деньги там, малый и средний бизнес может в режиме не очень высокой конкуренции занимать ниши. Вопрос лишь в том, что именно предпринимать. А мы как банк вместе с Правительством области и органами господдержки готовы поддержать, в том числе финансово, проекты предпринимателей.

«Мы всегда понимали, что Иркутск – это уникальное место»

Фото: А. Фёдоров

Кристина Яковенко, коммерческий директор ООО «Хрустальный»:

– Самый распространенный вопрос – почему вы отсюда не уезжаете? У нас всегда была возможность уехать. У меня зарубежное образование, австралийский диплом – я могла бы найти себе применение за рубежом. Но мы всегда понимали, что Иркутск – это уникальное место и мы должны его ценить. В Иркутске очень низкая конкуренция на многие виды бизнеса. При этом есть большое количество бизнес-пространств, в которые можно заходить, где можно создавать новое, творить, делать то, что нравится. Так родился и «Хрустальный», и все наши новые проекты – мы просто видели свободные ниши, видели возможности.

Да, мы сталкивались с трудностями: не было подходящих специалистов и все приходилось делать самим. Мы создавали свои подразделения, структуры, чтобы сделать то, чего не смог сделать никто в округе. Тот же интернет-провайдер в «Хрустальном» – мы создали его не потому, что нам захотелось иметь своего провайдера, а потому, что никто не хотел идти за город, говорили, что это далеко и дорого. Но как жить без интернета? Пришлось сделать самим.

«Строить бизнес через личность – быстрее»

Дмитрий Сидорин, специальный гость мероприятия, компания «Сидорин Лаб» (г. Москва):

– Открывать бизнес в партнерстве – это слабость чаще всего, попытка разделить с кем-то ответственность. Я основал компанию имени себя и решил, что буду заниматься репутацией в интернете. Запросов на такую услугу тогда практически не было, мне пришлось раскачивать рынок. Но если отмотать назад, я все равно занялся бы этим. Потому что компания вкладывается в рекламу, а в конце, в горлышке воронки потенциальные покупатели читают отзывы о ней и не идут дальше. Или вы провели собеседование, а соискатель не выходит на работу или взвинчивает цену повыше. Потому что такова ваша репутация как работодателя. В общем, интуиция меня не обманула, репутация стала крутой темой.

Сейчас я бы точно также стал делать компанию на личном бренде. Так быстрее – строить бизнес через личность. Компания в соцсетях безлика, а личность может быть яркой, ей проще там заниматься маркетингом. Но со временем даже яркому лидеру надо отходить от дел. У меня есть и другие яркие спикеры, я понимаю, что капитализация компании должна быть больше капитализации личности. Если вы пойдете этим путем, будьте готовы к информационным атакам. Люди любят очернить яркого. Вы пишете пост, первый коммент может быть «ты тупой». Всё. У вас должен быть план, что с этим делать.

«Наша цель – не просто выступить гарантом в сделке»

Фото: А. Фёдоров

Диляра Окладникова, директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»:

– Как можно реализовать идею привлечения туризма в места не столь отдаленные, сгенерированную на воркшопе SberTalks? Нам нужно будет поработать с Фондом поддержки предпринимательства, затем совместно со Сбербанком рассмотреть возможность финансирования оборотных средств. Если потребуется приобрести оборудование, я бы посоветовала рассмотреть финансовый лизинг от региональных лизинговых компаний.

Безусловно, одна из основных наших целей – выступить гарантом малого или среднего бизнеса, чтобы инвесторы и кредитные учреждения зашли в проект и профинансировали его. Но по большому счету наша цель – помочь предпринимателю структурировать сделку так, чтобы она была менее затратной для него и более эффективной в плане окупаемости.

«Если у вас есть только идея, то вам к нам»

Фото: А. Фёдоров

Наталья Давыдова, директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области»:

– В нашем регионе есть интересные предприятия, продукты и услуги. Проблема в том, что бизнес не умеет их упаковывать. Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – как раз тот институт, который поможет красиво упаковать, правильно посчитать и выстроить финансовую модель вашего бизнеса.

Если пока у вас есть только идея, то вам к нам. Например, вы решили реализовать одну из идей сегодняшнего воркшопа. Чем может помочь Фонд? Для стартапов у нас есть несколько инструментов. Во-первых, это тренинги, где мы расскажем, с чего начать, как правильно зарегистрироваться, в какую систему налогообложения встроиться. Еще один инструмент – грантовая поддержка. Региональный центр инжиниринга, который входит в нашу структуру, является официальным региональным представителем Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника), где можно получить грант на создание бизнеса в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, есть конкурсы, выставки и многое другое.

В рамках нацпроекта «Популяризация предпринимательской деятельности» мы с июня-июля планируем заходить в школы и вузы. Будем формировать положительный образ предпринимателя и говорить о том, что бизнесом заниматься не страшно, потому что есть колоссальная, мощная поддержка государства.

«В Иркутске почти 38 тысяч компаний малого и среднего бизнеса»

Фото: А. Фёдоров

Татьяна Сорокина, начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска:

– Малый и средний бизнес приносит в казну региона более 30 % налоговых поступлений. Это существенно. Что касается численности субъектов малого и среднего бизнеса, это неоднозначный показатель. Мы внимательно относимся к этим данным, учитываем только те предприятия, которые реально работают и платят налоги. На сегодня у нас таких субъектов почти 38 тысяч, их число за 2018 год увеличилось на несколько сотен.

Вся информация, касающаяся мер поддержки бизнеса, которые мы оказываем, представлена на сайте администрации города. Одна из таких мер – предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с арендой. Мы возмещаем предпринимателям до 300 тысяч рублей. Если у вас есть арендованные площади, то вы можете обратиться в Управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, предоставить документы и принять участие в конкурсе, ближайший из которых состоится в сентябре.

«Не решайте за других, нужен ли ваш продукт»

Фото: А. Фёдоров

Мария Куликова, руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске АО «Российский экспортный центр»:

– Местные продукты и услуги востребованы за рубежом. Но нужна активность предпринимателей. На экспорт выходить страшно. И основная проблема в том, что мы решаем за других, нужен ли будет там наш продукт. Мы не исследуем рынок. Мы видим, что продукт «не пошел» в России и решаем, что все, дальше двигаться не надо. Но есть много примеров, когда в России продукт не пошел, компания занялась его реализацией за рубежом, окупила инвестиционные затраты, и лишь потом начала потихоньку развиваться в России. Невозможное возможно, если предприниматель будет действовать от слова «предпринимать». А Российский экспортный центр готов помочь. Наши услуги бесплатны, как и основная масса мер господдержки.

«Вынесите непрофильную деятельность в аутсорсинг»

Фото: А. Фёдоров

Артем Лыткин, «Новая Эра Иркутск», специальный гость мероприятия:

– Какие есть способы для того, чтобы снизить налоги? Я рекомендую пройтись по следующим направлениям: аудит бизнес-процессов, вынесение непрофильных видов деятельности в аутсорсинг, чтобы это стало не вашим бизнес-процессом, а вашим расходом; это применение специальных режимов и налоговых льгот; работа с налогооблагаемой базой и работа с фондом оплаты труда.

Зарплату платить надо! Мы не можем выполнять какие-то работы, не имея сотрудников. Но часто бизнесмены делают так как привыкли, приняли как данность, что НДФЛ 13% и все. Не используют договоры гражданско-правового характера, потому что не понимают их суть. А между тем обязательство оплаты по этим договорам возникает в момент подписания актов. То есть у вас нет необходимости платить сотруднику два раза. Конечно, вы платите вознаграждение и все налоги в фонды. Но у вас есть возможность сдвинуть налоговую нагрузку. Нюансов очень много и законодательство постоянно меняется, за этим полезно следить.

Фото: А. Фёдоров

«Лучший способ научить человека – решать с ним совместные задачи, результат которых завязан на деньги»

Александр Горин, «Иркутский завод гусеничной техники», специальный гость мероприятия:

– Конкурируют не люди, не компании, не продукты – конкурируют бизнес-модели. До 1980 года существовала ресурсная бизнес-модель. У кого была территория, лесная деляна, тот был король. Сегодня, чтобы качественно управлять деньгами, нужны топ-менеджеры: корпорации набирают таких людей, обучают, дают им CPI, функционал. Но малый бизнес зачастую не может позволить себе нанять профессионалов такого уровня. Некому стравить CPI! Поэтому модель завтрашнего дня – люди.

Далее. Бизнес-модель ничего не строит, если она не посчитана. Наша считается по простой формуле: эффективность равна отношению прибыли к числу людей Х. В знаменателе те люди, которые способны подобно пилоту-истребителю самостоятельно взлетать, лететь, выбирать цель, бомбить и возвращаться. Это те люди, кто ежедневно несет с нами ответственность на передовой.

Мы обучаем своих сотрудников: есть масса лекций, тренингов, поездок, тренингов, мероприятий. Но практика показала, что лучший способ научить человека чему бы то ни было – это решать с ним совместные задачи, результат которых завязан на деньги. Да, мы заплатим за их ошибки. Вы даже не представляете, сколько денег бизнес тратит ежегодно, оплачивая ошибки своих рядовых сотрудников и ТОПов. Но здесь все просто – не ошибаются тот, кто не живёт.