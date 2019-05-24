Спрос на выпускные платья вырос в Иркутске

В преддверии последнего звонка 25 мая и выпускного, который пройдет 20-21 июня, сервис объявлений Юла узнал, во сколько обойдется покупка платья и когда его выгоднее всего покупать. Фото: mosreg.ru

К апрелю по сравнению с началом года продажи выпускных платьев увеличились в 3 раза. Во столько же выросло количество желающих их продать. А искать наряды на выпускной стали в 15 раз чаще, чем обычно.

В Иркутске выпускное платье стоит в среднем 3 480 рублей. Это на 5% ниже средней цены по стране. Услуга по аренде платья стоит в 1,7 раза дешевле – в среднем 1 980 рублей за сутки. Интересно, что каждый пятый продавец платьев сделал скидку на свой товар, большинство выбрали функцию оплаты за товар по карте (89%) и подключили возможность его доставки в другой город (73%). Зачастую девушки из Иркутска перепродают платье так ни разу и не надев его. Почти четверть всех платьев, которые продаются в городе на Юле, оказались с пометкой «новое» (23%).Самым распространенным размером платья у иркутских выпускниц стал маленький S (42-44). На платья этого размера пришлась почти половина всех объявлений (46%). На втором месте – миниатюрный XS (40-42) с 23% предложений. За ним – M (44-46) с долей в 21%. На большие размеры от L (46-48) и выше пришлось только 10% объявлений.

Самые высокие цены на выпускные платья в Липецке (7 080 рублей в среднем), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 090 рублей). Бюджетнее всего покупка наряда на торжество обойдется девушкам из Челябинска (1 970 рублей), Ижевска (1 840 рублей) и Перми (1 680 рублей).