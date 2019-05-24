Завершила свою работу выставка «Байкальская строительная неделя»

Масштабная выставка, в которой приняли участие более 100 компаний строительной отрасли, завершила свою работу. Мероприятие расположилось в первом павильоне выставочного комплекса, а также на открытой площадке. На выставку экспоненты привезли с тобой самые актуальные и усовершенствованные технологии, посетителям предложили приобрести новинки продукции и известные бренды. Здесь можно было найти все необходимое для малоэтажного строительства, начиная от застройщиков и материала и заканчивая стильным дополнением к декору. Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

На торжественной церемонии закрытия выставки со словами благодарности выступила руководитель департамента организации выставок выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна Третьякова: «Хочу сказать спасибо всем участникам, партнерам, организаторам мероприятий за активную работу, красивые стенды, за ваш вклад в насыщение регионального рынка новыми интересными технологиями. Отдельную благодарность организаторам деловой программы – Министерству строительства дорожного хозяйства Иркутской области. Желаю всем успешного бизнеса, благополучия и отличного настроения. Объявляю выставку закрытой!»

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

На церемонии закрытия Золотую награду вручили компании "МИР КРОВЛИ", ООО "СТРОЙДОМЭКСПОРТ", ООО "СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ШЕЛЕХОВ", ООО "ФАБРИКА БЕТОНОВ", КОМПАНИИ СТРОЙЛОГИСТИКА, ООО "КОМБИНАТ "ВОЛНА", ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО", КОМПАНИИ "ЭНЕРГОСФЕРА", а также ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН". Серебряной награды удостоились ООО "ИКЗ", CAPAROL-CENTER ИРКУТСК ИП ЩЕРБАКОВ Е.А., ООО "ФИНЕСТРА ОПТИМА", ОАО "БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ", КИРПИЧ НА ТРАКТОВОЙ, ДОРХАН 21 ВЕК –ИРКУТСК, ООО "СК ВОРОТА 38", АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ", КОМПАНИИ ПРОФИЛЬ-СЕРВИС, ООО "БИОС", ООО "ТСК" ТОН-М", ООО КГ "СТРОЙ СИСТЕМЫ", ООО "М-ФАСАД ИРКУТСК", ТД "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ" и ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ".

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Выставка порадовала специалистов насыщенной деловой программой. В первый день выставки состоялась панельная дискуссия на тему «Строительная индустрия региона как основа успешной реализации региональных планов по строительству объектов», на которой была освещена тема поддержки производителей стройматериалов. В Иркутской области работают различные механизмы и институты в этом направлении, о которых многие не знают. Спикеры помогли разобраться, куда нужно обращаться, какие необходимы документы и требования.

В этот же день был проведен информационный семинар «Внедрение BIM моделирования в проектировании объектов и отрасли промышленности строительных материалов. Изменения в законодательстве», на котором презентовали иркутский опыт цифровизации проектов, внедряемый в жизнь. Московские коллеги также поделились своим опытом в развитии данного вида проектирования.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

22 мая состоялся семинар, посвященный вопросам научно-технического сопровождения при проектировании технически сложных и уникальных сооружений, в том числе сооружений в г. Иркутск. На семинаре обсудили проектирование металлических конструкций зданий, моделирование ветровых воздействий на сооружения, сейсмические воздействия и вопросы прогрессирующего обрушения.

На следующий день, 23 мая, прошел финал конкурса на разработку эскиза генерального плана застройки с учетом актуальных тенденций проектирования комфортной и безопасной жилой среды земельного участка, расположенного в Иркутской области по Александровскому тракту в поселке Парфеновка. В конкурсе приняли участие 4 проекта, которые представили самые востребованные и комфортабельные условия для проектирования жилой площади.Выставка была дополнена интересной развлекательной программой. С 21 по 23 мая в рамках мероприятия представители компании «Мир кровли и фасада» традиционно провели городской баттл между профессионалами, которые должны были качественно произвести монтаж кровли. Среди номинантов приняли участие специалисты, которые профессионально занимаются монтажом кровель и установкой окон от трех лет. За главный приз боролись компании «БайкалДомСтрой», ИП Кановалов, ИП Ильинский, «Спирит» и «Мансард Мастер». Коммерческий директор ООО «Мир кровли и фасада» Шатских Наталья отметила: «В Сибэкспоцентре мы проводим конкурс второй год, показывая мастерство наших партнеров. Это очень полезно для гостей выставки: они могут посмотреть, как правильно строить дома. Наше независимое жюри наблюдает за этапами работ, за исключительно верный подход и узлы, которые должны быть выполнены в правильной технике».

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Три дня подряд представители ООО «КГ Строй Системы» демонстрировали на мастер-классе «Технологии и материалы для финишной отделки» систему «Стена без трещин» – отделка швов гипсокартонных конструкций ручным и механизированным нанесением, презентация продукции Danogips и оклеивание основания стеклохолстом с помощью готовых полимерных шпатлевок. По окончании мероприятия состоялось вручение сертификатов.

Важно отметить, что экспоненты очень трепетно отнеслись к оформлению своих стендов: они креативно украсили пространство, что привлекало внимание большое количество людей. На выставке можно было приобрести панели для отделки домов, кирпич известных марок, стройматериалы, фасадную продукцию, световые устройства, краску, уличные и межквартирные двери, ворота, фурнитуру, цемент, все для декора сада, саженцы и даже готовую баню. Выставка «Байкальская строительная неделя», несомненно, была полезна специалистам: на круглых столах и заседаниях были рассмотрены важные проекты, подняты актуальные темы и найдены ответы на все возникшие вопросы. А посетителям выставки представители компаний дали необходимые консультации и советы, предложили лучшую современную продукцию и помогли в решении непростой и очень щепетильной темы – строительство.