Выставка Сибэкспоцентра «Энергоэффективность. ЖКХ» подвела итоги

Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» завершила свою работу. Подводя итог мероприятия, важно отметить значимость события. Оно было очень полезно для специалистов энергетической отрасли, так как участники предлагали самые современные и усовершенствованные технологии, а главное - у всех присутствующих была уникальная возможность посетить круглые столы, на которых обсуждались самые актуальные темы и поднимались важные вопросы.

На торжественной церемонии закрытия выставки со словами благодарности выступил заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Малинкин Сергей Михайлович: «Мы благодарны «Сибэкспоцентру», как организаторам за высокий уровень. Деловая программа была очень посещаема, к тому же в этом году у нас было участие европейского опыта – посещение немецкой делегацией. И это здорово, что нам удалось обменяться опытом. Мы благодарим всех, кто представлял здесь себя и Иркутскую область. Более половины муниципальных образований посетили эту выставку, и все очень хорошо отзываются об этом мероприятии».

На сценической площадке Золотую награду выставки вручили ООО "МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО", ООО "ЛЕД – ЭФФЕКТ" и ООО « ИРМЕТ». Серебряная награда досталась НПО "МИР" и ПАО «МЕГАФОН».Основной частью выставки стала деловая программа, на которой было проведено шесть круглых столов. Ключевым событием мероприятия стал круглый стол «Современные тенденции рынков переработки ТКО», организованный при поддержке Российско-германской внешнеторговой палаты. По приглашению «Сибэкспоцентра» мероприятие посетила большая делегация представителей 15 немецких компаний, работающих в сфере переработки мусора, энергосбережения, водоочистки и т.д. Зарубежные специалисты презентовали свою деятельность, рассказали о современных технологиях, о правовых аспектах реформирования законодательства в области мусоропереработки и водоочистки, об автоматизации и цифровизации объектов, а также сделали акцент на привлечении инвестиций в отрасль сортировки и переработки ТБО и на специфике применения компостирующих систем в России. Параллельно с круглым столом были успешно проведены В2В встречи немецкой делегации с представителями крупных промышленных компаний города Иркутска, на которых завязались крепкие деловые отношения и были намечены дальнейшие планы.

21 мая в конференц-зале прошло пленарное заседание, организованное Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на тему: «Повышение энергетической эффективности как основа развития региона». Спикерами было отмечено представление подходов министерства, направленных на повышение результативности при управлении администрированием государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. После чего Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта провело круглый стол, посвященный альтернативной энергетике – энергетике будущего. На нем обсудили цифровизацию: тенденции, перспективы развития локальной энергетики, места размещения гибридных электростанций, электромобили и многое другое.

На следующий день, 22 мая, состоялись два круглых стола. Первый – «Чистая вода. Современные технологии очистки сточных вод», на котором рассказали о региональной концепции развития системы водоотведения в центральной экологической зоне БПТ, о новых технологиях по очистке бытовых сточных вод и коммунальных отходах и об обеспечении качественной питьевой водой населения Иркутской области. Второй круглый стол «Сбор и утилизация отходов» состоялся с участием профильных организаций, муниципальных образований и региональных операторов. Спикеры сообщили о запуске реформы обращения с ТКО, новейших технологиях утилизации отходов и о современном состоянии инфраструктуры по обращению с ТКО.

Завершил деловую программу круглый стол «Энергоэффективность в жилищной сфере в качестве способа повышения качества жизни», который прошел 23 мая. На нем были рассмотрены технологии и материалы, повышающие энергоэффективность строительства и капремонта, инструменты управления затратами на собственность, создание единой автоматизированной системы учета и анализа потребления энергетических ресурсов на объектах государственной собственности и другое.

Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» собрала участников, презентовавших свои компании, которые прибыли на мероприятие из разных городов России: Иркутска, Ангарска, Красноярска, Омска, Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Им удалось продемонстрировать свои уникальные технологии, дать полезные советы и провести необходимые консультации. Экспоненты встретили как своих постоянных партнеров, так и новых клиентов. На встречах завязались деловые отношения и были намечены планы на заключение взаимовыгодных контрактов.