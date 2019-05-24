Около 900 участников собрал Sbertalks 4.O в Иркутске

Около 900 участников — слушателей, спикеров, экспертов 23 мая в Иркутске объединил Sbertalks Байкальского банка. Это рекордная цифра численного состава традиционного профессионального разговора об особенностях развития регионального бизнеса.

Четвертый год подряд мастер-классы, панельные дискуссии, ярмарка предпринимательских проектов доказывают востребованность, актуальность мобильность и популярность формата Sbertalks. Оксана Лобова, заместитель управляющего Байкальским банком ПАО Сбербанк: «Наша общая с предпринимателями задача - превратить Иркутскую область в процветающий регион. Потенциал для этого есть — и он огромный. Региональным предпринимателям сегодня важно разбираться в общемировых и общероссийских тенденциях развития экономики, им важно и умение создать рынок совершенной конкуренции. Этот вызов делают участники нашего форума. Мир меняется стремительно, бизнес должен быть адаптивным и Байкальский банк сегодня готов предложить ему массу удобных и актуальных пакетов и услуг, помогающих в достижении этой цели».

Одним из наиболее перспективных направлений для развития бизнеса в Иркутской области эксперты называют туризм. По их мнению, не смотря на динамику роста турпотока, финансовая отдача отрасли в экономику региона пока минимальна. «Посмотрите на мировые показатели»- обратилась участникам Sbertalks Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк — «20% мирового валового продукта формирует туризм,15% от своего среднегодового дохода на отдых тратит среднестатистический житель планеты. У нас в регионе эти цифры пока совсем иные –лишь 1,2% в валовый региональный доход дает туристическая отрасль, чек расходов туристов у нас тоже сильно отличается от мировых показателей. Ситуация может измениться уже через 4-5лет, если начать реализовывать инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры региона. Потенциальный инвест-портфель этого направления Байкальский банк оценивает в 20 миллиардов рублей, благодаря ему область может за те же 4 года увеличить средний годовой оборот туризма до 36 миллиардов рублей».

Форум Sbertalks поделился с предпринимателями региона практическими инструментами для развития. 8 партнеров Байкальского банка развернули консультационные площадки (Федеральная налоговая Служба, Фонд поддержки предпринимательства, Лаборатория Бизнес решений, Иркутский образовательный центр современных психо-технологий, Центр кадрового консалтинга и др.). 14 проектов представили себя на Ярмарке бизнеса. Евгений Гришкевич», руководитель Лаборатории Байкальской косметики «Вдохновение, участник ярмарки: «Мы благодарны Сбербанку за возможность встречаться, общаться, делиться опытом, представлять себя. Конечно региональным кампаниям важно рассказывать о своих успехах о бизнесе. Нам хочется предлагать миру качественный продукт, который у нас уже есть. И такая площадка позволяет это сделать максимально, на большое количество людей. Для нашей небольшой компании – это очень позитивный опыт сотрудничества с большими корпорациями».

В программе Sbertalks с мастер-классами выступили опытные бизнесмены Иркутска и Москвы, поделились секретами личного успеха, дали практические советы по усилению экономических результатов работы. Предприниматель Артем Лыткин («Новая Эра Иркутск») рассказал, как законно уменьшать налоговое бремя бизнеса. Основатель компании «Сидорин лаб» Дмитрий Сидорин дал актуальные рекомендации по продвижению бизнеса в соцсетях: «Имейте план, имейте всегда стратегию. Люди любят очернять ярких. Всегда будьте готовы к негативу и готовы на него правильно реагировать».

Все участники Sbertalks приняли участие в динамическом мозговом штурме по разработке новых идей туристических услуг на Байкале. Всего за час командной работы родилось 60 новых предложений, победителем игры WorkShop стал проект создания агрегатора «Единый информационный портал для туристов Иркутской области». Байкальский банк премировал команду-лидера игры сертификатом на бесплатное обучение по программе «Деловая среда».

Работа форума предпринимателей в стенах офиса Байкальского банка продолжалась 8 часов. География представительства участников Sbertalks 4.0. охватила города — Иркутск, Братск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Зима, Киренск.