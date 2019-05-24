Безработица в России: официально и реально

Безработица в России в апреле 2019 года осталась без изменений на уровне 4,7%. Здесь считается население старше 15 лет и учитывается соотношение численности безработных и количества рабочей силы. Уровень занятости населения оценивается в 59%. Официальные показатели по безработице в России понижаются, но действительно ли здесь есть позитив? На самом деле, его нет.

Своей низкой планкой показатель уровня безработицы обязан огромному количеству рабочих мест с неполной занятостью, а значит, с пониженным уровнем оплаты труда. Обычно это нерентабельные производства и градообразующие предприятия, морально и физически устаревшие, но не подлежащие закрытию из-за потребности в сохранении рабочих мест хоть в каком-нибудь виде. Люди формально заняты, трудоустроены, получают какую-то зарплату. Но на практике они вынуждены искать дополнительный заработок и в основном теневой.

Вот и получается, что с точки зрения формальных цифр с рынком труда в РФ все отлично, но фактически это далеко не так.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»