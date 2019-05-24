ИАЦ «Альпари»: Россияне живут не очень, но в будущее смотрят с оптимизмом

Больше трети российского населения не видят улучшений внутри отечественной экономики, более того, они замечают ухудшение. Согласно результатам опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пессимистов сейчас 33,3% против 29,3% в апреле прошлого года. При этом в плане ожиданий россияне вполне стабильны: на 5 процентных пунктов выросло количество тех, что ждет улучшений в будущем, и на 9 процентных пунктов снизилось количество тех, кто предполагал ухудшение.

У 60% населения материальное положение за последний год не изменилось, и это, пожалуй, даже хорошо, иначе пришлось бы искать причины динамики. У 27% опрошенных оно ухудшилось, вероятно, за счет удорожания продуктов питания и отсутствия прогресса в доходах. У 12% респондентов материальное положение изменилось к лучшему, и этому тоже можно порадоваться.

У людей нет запаса прочности в виде накоплений (сделать их не позволяет отсутствие роста заработной платы) и опыта работы, который мог бы позволить быстро изменить поле деятельности. Экономическая мобильность российского населения очень низкая, и это тоже может влиять на результаты подобных опросов.

Скорее всего, в ближайший год в плане доходов населения мало что изменится к лучшему, но доля тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее, может увеличиться еще на 2-3% за счет отсутствия внешних и внутренних стрессов.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»