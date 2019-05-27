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Братск опаздывает с началом работ по выполнению программы формирования комфортной городской среды

27 мая 2019

Город Братск стал участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. И всё это время числится в отстающих. При реализации мероприятий проекта здесь нарушали сроки и технологии выполнения работ, часть из которых выполняли при минусовых температурах. Об этом сообщила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова, которая посетила Братск с инспекционной поездкой.

В 2017 году Братску была предоставлена субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 116,3 млн рублей, выполнено благоустройство 104 дворовых и четырех общественных территорий. В 2018 году городу предоставлена субсидия на 104,2 млн рублей, благоустроены 21 дворовая и две общественных территории.

Но если с дворовыми территориями, по словам первого заместителя министра, технология взаимодействия отработана, то по общественным пространствам из Братска поступают жалобы от жителей.

Аукцион по благоустройству сквера в районе ТКЦ «Братск-АРТ» состоялся 27 июля 2018 года, 7 августа был заключен муниципальный контракт. Его сумма составила 34,4 млн рублей. Работы включали озеленение сквера, установку скамеек, арт-объектов, устройство велодорожки и детской игровой площадки, наружного освещения. Фактически работы по благоустройству были завершены посреди зимы – 10 декабря. Теперь в сквере «Ангарские каскады» устраняют многочисленный строительный брак, допущенный в прошлом году.

– Мы рассчитывали, что проекты, которые вошли в эту программу, делаются в течение одного года, с настоящим качеством, чтобы они радовали, а не огорчали людей, – подчеркнула Наталья Сдобнова.

В 2019 году в Братске планируется благоустроить 20 дворовых и пять общественных территорий, городу предусмотрена субсидия в размере 143,7 млн рублей. Работы по новым проектам здесь не начинали.

– Муниципалитеты Саянска, Чуны, Слюдянки уже приступили к воплощению новых проектов формирования комфортной городской среды, а Братск даже контракты не заключил еще. Хотя всем муниципальным образованиям, их в этом году в программе «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области участвует 77, лимиты были доведены в один день – 24 апреля, – отметила Наталья Сдобнова.

Справка

По итогам 2017 – 2018 гг. реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных образованиях Иркутской области было выполнено благоустройство 929 территорий, в том числе:

– 763 дворовых территорий,

– 149 общественных территорий,

– 17 парков.

С 2019 года реализация мероприятий по благоустройству территорий осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и соответствующего регионального проекта Иркутской области.


/ СИА /
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