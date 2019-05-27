Более двух тысяч иркутян приняли участие в городском велопараде

​Более двух тысяч иркутян присоединились к всероссийской акции велопарадов 26 мая. Организатором мероприятия выступил Велотранспортный союз Иркутска при поддержке администрации города.

Впервые велопарад в честь дня города прошел в прошлом году – и собрал почти 1200 человек, в этом году интерес участников к мероприятию существенно вырос. Старт колонны был дан на острове Конный возле колеса обозрения. Участников приветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников:

- Сегодня здесь собрались люди разных возрастов и профессий. Но всех вас объединяет любовь к спорту, здоровому образу жизни! Думаю, любители велоспорта оценили, появившуюся в прошлом году в рамках реконструкции улицы Декабрьских Событий отдельную полосу для велосипедистов. Еще одна такая полоса есть и в Академгородке. В этом году в рамках реконструкции дорог велодорожки появятся на улицах Авиастроителей и Баумана.

Принять участие в мероприятии мог любой желающий вне независимости от возраста и навыков езды. Маршрут велопарада в Иркутске был разработан для удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня физической подготовки. Основная часть заезда проходила по центральным улицам города. По словам организатором, такие мероприятия нужны для развития велокультуры столицы Восточной Сибири, популяризации велосипедного транспорта, пропаганды соблюдения правил дорожного движения, здорового образа жизни, объединения жителей города и сохранения экологии в Иркутске.