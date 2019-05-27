1 июня общественный транспорт в Иркутске будет ходить до часа ночи

1 июня в День города будет ограничено движение автотранспорта в центральной части Иркутска, а работа общественного транспорта будет продлена до 01.00 2 июня.

С 6:30 будет закрыта ул. Франк-Каменецкого и ул. Октябрьской Революции (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского) в связи с формированием колонн костюмированного шествия.

С 7:00 и до завершения праздничных мероприятий – площадь графа Сперанского.

С 11.30 до 12.00 будет запрещено движение транспорта по ул. Красного Восстания от переулка Аркадия Сударева до бульвара Гагарина.

С 12:00 и до завершения праздничного шествия будет закрыта для движения ул. Карла Маркса до бульвара Гагарина.

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С 14:00 до 17.30 будет перекрыт бульвар Гагарина на участке от здания ИРО «Динамо» до ул. Ярослава Гашека.

С 15:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение вокруг сквера Кирова, ул. Марата до ул. Ленина, ул. Нижняя Набережная (от ул. Рабочая до ул. Сухэ-Батора);

Улица Декабрьских событий (на участке от улицы К. Маркса до ул. Нижняя Набережная) станет пешеходной с исключением парковок транспорта.

На момент проведения салюта будет закрыт для движения Глазковский мост.

Дорожные инспекторы рекомендуют всем автолюбителям заранее планировать свой маршрут движения, а также воздержаться в указанные дни от поездок на личном автомобиле к местам подготовки и проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.