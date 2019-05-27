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1 июня в Иркутске запретят розничную продажу алкоголя

27 мая 2019

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27 мая 2019

В День города 1 июня  в Иркутске будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Распоряжение об этом подписал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение штрафа на должностных лиц и юридических лиц.


/ СИА /
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