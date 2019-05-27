Пенсионный рынок по итогам 2018 года показал самый слабый рост за 8 лет

По итогам 2018 года пенсионный рынок показал самый слабый за 8 лет прирост в абсолютном выражении. Объем пенсионных средств увеличился лишь на 231 млрд и составил 3,85 трлн рублей. Темп прироста снизился с 12,2 до 6,4 %. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Продолжение в 2018-м масштабной расчистки инвестиционных портфелей ряда фондов оказало еще больший негативный эффект на среднерыночную доходность, чем годом ранее, – комментирует Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА». – В итоге доходность пенсионных накоплений снизилась до близких к нулю значений, а средний счет по ОПС показал отрицательную динамику второй год подряд и составил 68 тыс. рублей. Положительную динамику обеспечили приток средств пенсионных накоплений из ПФР (+163 млрд рублей) и доходы от размещения пенсионных резервов (5,2 %), которые в меньшей степени подверглись негативному влиянию обесценения активов на рынке».

В ожидании внедрения ИПК лидеры рынка укрупняются за счет слияний и поглощений других фондов, что способствует все большей консолидации отрасли. В 2018 году сразу несколько групп фондов завершили процессы интеграции пенсионного бизнеса, за счет чего произошли изменения в составе лидеров рынка НПФ, а также продолжилось усиление концентрации отрасли. Доля 10 крупнейших фондов в совокупном объеме пенсионных средств к концу года приблизилась к 90 %, что уже соответствует характеристикам олигополии.

На рынке сформировалось несколько крупных центров консолидации, представленные в основном фондами, входящими в промышленные и финансовые структуры, связанные с государством. Несмотря на высокую неопределенность относительно будущего рынка НПФ, сохраняется уверенность, что доступ к потоку новых пенсионных средств получат только те фонды, которые будут иметь значительный запас финансовой прочности, продвинутую IT-систему и другие ресурсы, которые могут позволить себе главным образом крупные игроки. В сложившихся условиях многие небольшие фонды вынуждены искать стратегического инвестора либо покидать рынок.

Изоляция и отсутствие новых драйверов роста в 2019 году ставят развитие пенсионного рынка в зависимость от показателей доходности фондов. С момента «заморозки» пенсионных накоплений на рынке так и не появилось альтернативных источников долгосрочного развития. На какое-то время драйвером роста рынка стали средства «молчунов», готовых сменить ПФР на НПФ. Рекордно низкие результаты последней завершившейся переходной кампании (+40,4 млрд рублей) указывают на то, что этот источник роста также исчерпал себя, и в 2019 году пенсионный рынок ждет стагнация.

«Эксперт РА» полагает, что снижение притока средств из ПФР в ближайший год может быть компенсировано за счет более высоких показателей доходности НПФ. Основные мероприятия, связанные с расчисткой проблемных активов ряда фондов, завершены, а вероятность реализации новых кредитных рисков на фоне улучшения качества инвестиционных портфелей значительно снизилась. В случае отсутствия существенных внешних шоков средневзвешенная доходность пенсионных накоплений будет в диапазоне 7–9 %. Доходность размещения пенсионных резервов составит 6–7 %. По прогнозам агентства, темп прироста рынка НПФ в 2019 году ускорится до 8 % на фоне провальных результатов 2018-го, а совокупный объем пенсионных средств составит около 4,2 трлн рублей.