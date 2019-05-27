Страховщики разъяснили новый порядок прохождения техосмотра

Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил изменения законодательства в сфере технического осмотра.

Правительством Российской Федерации 10 августа 2018 года были внесены в Государственную Думу Федерального собрания РФ проекты федеральных законов:

- «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 13 декабря 2018 года принят в первом чтении, 16 мая 2019 года законопроект принят во втором чтении, 23 мая 2019 года принят в третьем чтении;

- «О внесении изменений в КоАП РФ» 11 декабря 2018 года принят в первом чтении, второе чтение запланировано на май 2019 года;

- «О внесении изменений в УК РФ» 11 декабря 2018 года принят в первом чтении, второе чтение запланировано на май 2019 года.

Законопроекты вступают в силу по истечении одного года со дня их официального опубликования.

Как пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, основная цель законопроектов, подготовленных правительством РФ при активном участии РСА и представителей операторов технического осмотра, это противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры ТО транспортных средств.

Он уточнил, что для этих целей законопроектами предусматриваются принятие следующих мер:

1) Диагностическая карта формируется в ЕАИСТО в форме электронного документа с заверением усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта.

2) Операторы ТО передают в ЕАИСТО фотографическое изображение ТС с указанием координат места нахождения ТС, даты и времени начала и окончания проведения ТО.

3) Утверждаются новые требования к производственно-технической базе, фотографиям ТС, к точности определения координат места нахождения ТС.

4) Утверждается методика расчета значения пропускной способности ПТО.

5) Технический эксперт должен быть по основному месту работы на каждой диагностической линии. ИП, соответствующий квалификационным требованиям, может осуществлять только на одной диагностической линии полномочия технического эксперта.

6) Вводится требование о наличии у операторов технического осмотра официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7) Операторы технического осмотра обязаны проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации:

- до истечения 1-го года со дня аккредитации, но не ранее шести месяцев со дня аккредитации;

- не реже чем 1 раз в 2 года, начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации оператора технического осмотра.

8) РСА осуществляет аккредитацию операторов технического осмотра в форме документарной проверки и в форме выездной проверки.

9) РСА осуществляет периодическую оценку соответствия оператора ТО требованиям аккредитации в форме выездной проверки.

10) РСА осуществляет переоформление аттестата аккредитации и контроль за соблюдением оператором ТО требований аккредитации в форме выездной проверки или в форме документарной проверки.

11) РСА осуществляет постоянное наблюдение за соблюдением операторами ТО требований законодательства в сфере технического осмотра.

12) Информация из средств массовой информации о нарушении оператором технического осмотра требований аккредитации является основанием для проведения в отношении него контрольных мероприятий.

13) Вводится государственный контроль (надзор) со стороны ГИБДД МВД России за организацией и проведением технического осмотра предусматривающий:

- участие ГИБДД МВД России в техническом осмотре автобусов;

- внеплановые проверки операторов технического осмотра без предварительного уведомления оператора технического осмотра в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- проведение контрольных закупок для целей государственного контроля (надзора) за организацией проведением технического осмотра.