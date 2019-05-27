У HR-специалистов Иркутска зарплата выросла на 26% до 39,9 тыс. рублей

В День кадрового работника эксперты портала «Авито Работа» проанализировали[1] динамику заработной платы в области управления персоналом. Иркутск стал одним из 11 крупнейших городов, где средняя зарплата в вакансиях для HR-специалистов за год выросла: на 25,9% до 39 900 рублей в месяц. При этом указываемый соискателями в своих резюме доход на 18,1% меньше того, на который они могли рассчитывать.

Наиболее сильно годовая динамика зарплаты HR-специалистов изменилась в Казани. Средний оклад увеличился на 44,3% (максимальное изменение среди 23 крупнейших городов) и составляет 44 420 рублей в месяц. Такой прирост позволил столице Татарстана занять второе место по размеру предлагаемого дохода в HR. Первенство принадлежит Москве с окладом 56 850 рублей в месяц.

Рейтинг городов по величине средней предлагаемой зарплаты в рублях, ее изменение за год[1]

Регион Средняя зарплата Динамика Рейтинг по динамике 1 Москва 56 850 9,5% 7 2 Казань 44 420 44,3% 1 3 Пермь 43 130 36,2% 2 4 Санкт-Петербург 42 880 11,1% 6 5 Иркутск 39 900 25,9% 4 6 Самара 39 580 16,0% 5 7 Краснодар 37 750 2,6% 11 8 Красноярск 37 360 -1,7% 13 9 Нижний Новгород 34 130 4,6% 10 10 Уфа 34 110 5,3% 8 11 Челябинск 33 950 -2,5% 16 12 Новосибирск 33 870 -12,6% 20 13 Ростов-на-Дону 32 730 -1,3% 12 14 Воронеж 32 220 -2,3% 14 15 Омск 31 220 26,5% 3 16 Ижевск 30 460 4,7% 9 17 Екатеринбург 30 410 -4,7% 18 18 Барнаул 30 340 -29,0% 22 19 Ульяновск 27 050 -2,3% 15 20 Волгоград 26 840 -5,8% 19 21 Саратов 26 570 -4,4% 17 22 Тольятти 26 100 -34,3% 23 23 Тюмень 25 280 -18,3% 21 Вся Россия 37 100 4,5%

[1] Средняя зарплата с начала 2019 года и ее отношение к средней зарплате за аналогичный период 2018 года

В целом по стране средняя зарплата выросла на 4,5% за год и составила 37 100 рублей.