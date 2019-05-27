У HR-специалистов Иркутска зарплата выросла на 26% до 39,9 тыс. рублей

В День кадрового работника эксперты портала «Авито Работа» проанализировали[1] динамику заработной платы в области управления персоналом. Иркутск стал одним из 11 крупнейших городов, где средняя зарплата в вакансиях для HR-специалистов за год выросла: на 25,9% до 39 900 рублей в месяц. При этом указываемый соискателями в своих резюме доход на 18,1% меньше того, на который они могли рассчитывать.
Наиболее сильно годовая динамика зарплаты HR-специалистов изменилась в Казани. Средний оклад увеличился на 44,3% (максимальное изменение среди 23 крупнейших городов) и составляет 44 420 рублей в месяц. Такой прирост позволил столице Татарстана занять второе место по размеру предлагаемого дохода в HR. Первенство принадлежит Москве с окладом 56 850 рублей в месяц.
Рейтинг городов по величине средней предлагаемой зарплаты в рублях, ее изменение за год[1]
|
Регион
|
Средняя зарплата
|
Динамика
|
Рейтинг по динамике
|
1
|
Москва
|
56 850
|
9,5%
|
7
|
2
|
Казань
|
44 420
|
44,3%
|
1
|
3
|
Пермь
|
43 130
|
36,2%
|
2
|
4
|
Санкт-Петербург
|
42 880
|
11,1%
|
6
|
5
|
Иркутск
|
39 900
|
25,9%
|
4
|
6
|
Самара
|
39 580
|
16,0%
|
5
|
7
|
Краснодар
|
37 750
|
2,6%
|
11
|
8
|
Красноярск
|
37 360
|
-1,7%
|
13
|
9
|
Нижний Новгород
|
34 130
|
4,6%
|
10
|
10
|
Уфа
|
34 110
|
5,3%
|
8
|
11
|
Челябинск
|
33 950
|
-2,5%
|
16
|
12
|
Новосибирск
|
33 870
|
-12,6%
|
20
|
13
|
Ростов-на-Дону
|
32 730
|
-1,3%
|
12
|
14
|
Воронеж
|
32 220
|
-2,3%
|
14
|
15
|
Омск
|
31 220
|
26,5%
|
3
|
16
|
Ижевск
|
30 460
|
4,7%
|
9
|
17
|
Екатеринбург
|
30 410
|
-4,7%
|
18
|
18
|
Барнаул
|
30 340
|
-29,0%
|
22
|
19
|
Ульяновск
|
27 050
|
-2,3%
|
15
|
20
|
Волгоград
|
26 840
|
-5,8%
|
19
|
21
|
Саратов
|
26 570
|
-4,4%
|
17
|
22
|
Тольятти
|
26 100
|
-34,3%
|
23
|
23
|
Тюмень
|
25 280
|
-18,3%
|
21
|
Вся Россия
|
37 100
|
4,5%
[1] Средняя зарплата с начала 2019 года и ее отношение к средней зарплате за аналогичный период 2018 года
В целом по стране средняя зарплата выросла на 4,5% за год и составила 37 100 рублей.