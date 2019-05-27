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У HR-специалистов Иркутска зарплата выросла на 26% до 39,9 тыс. рублей

27 мая 2019

В День кадрового работника эксперты портала «Авито Работа» проанализировали[1] динамику заработной платы в области управления персоналом. Иркутск стал одним из 11 крупнейших городов, где средняя зарплата в вакансиях для HR-специалистов за год выросла: на 25,9% до 39 900 рублей в месяц. При этом указываемый соискателями в своих резюме доход на 18,1% меньше того, на который они могли рассчитывать.

Наиболее сильно годовая динамика зарплаты HR-специалистов изменилась в Казани. Средний оклад увеличился на 44,3% (максимальное изменение среди 23 крупнейших городов) и составляет 44 420 рублей в месяц. Такой прирост позволил столице Татарстана занять второе место по размеру предлагаемого дохода в HR. Первенство принадлежит Москве с окладом 56 850 рублей в месяц.

Рейтинг городов по величине средней предлагаемой зарплаты в рублях, ее изменение за год[1]

 

Регион

Средняя зарплата

Динамика

Рейтинг по динамике

1

Москва

56 850

9,5%

7

2

Казань

44 420

44,3%

1

3

Пермь

43 130

36,2%

2

4

Санкт-Петербург

42 880

11,1%

6

5

Иркутск

39 900

25,9%

4

6

Самара

39 580

16,0%

5

7

Краснодар

37 750

2,6%

11

8

Красноярск

37 360

-1,7%

13

9

Нижний Новгород

34 130

4,6%

10

10

Уфа

34 110

5,3%

8

11

Челябинск

33 950

-2,5%

16

12

Новосибирск

33 870

-12,6%

20

13

Ростов-на-Дону

32 730

-1,3%

12

14

Воронеж

32 220

-2,3%

14

15

Омск

31 220

26,5%

3

16

Ижевск

30 460

4,7%

9

17

Екатеринбург

30 410

-4,7%

18

18

Барнаул

30 340

-29,0%

22

19

Ульяновск

27 050

-2,3%

15

20

Волгоград

26 840

-5,8%

19

21

Саратов

26 570

-4,4%

17

22

Тольятти

26 100

-34,3%

23

23

Тюмень

25 280

-18,3%

21
 

Вся Россия

37 100

4,5%

  
 

[1] Средняя зарплата с начала 2019 года и ее отношение к средней зарплате за аналогичный период 2018 года

В целом по стране средняя зарплата выросла на 4,5% за год и составила 37 100 рублей.


/ СИА /
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